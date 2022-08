Un chauffeur d’Uber a plongé dans un bâtiment en feu, mais a quand même amené un passager à l’aéroport

Fritz Sam a effectué des milliers de trajets depuis qu’il est devenu chauffeur Uber en 2015. Jusqu’à mercredi, il ne s’était jamais arrêté pour sauver des personnes d’un immeuble en feu.

Vers 8 heures du matin, Sam conduisait un passager de Brooklyn, New York, à l’aéroport LaGuardia quand il a remarqué des gens en pyjama bouche bée et pointant des téléphones vers un walk-up dans le quartier Bedford-Stuyvesant de la ville. Au début, il pensait que le chahut avait été causé par une bagarre, mais lorsqu’un morceau de débris est tombé d’une fenêtre du deuxième étage, il s’est rendu compte que le bâtiment était en flammes.

Avec la permission de son passager, il s’est arrêté pour évaluer la situation. Et quand quelqu’un a dit qu’il y avait encore des résidents à l’intérieur, Sam dit qu’un flip a basculé dans son cerveau et il s’est précipité dans la propriété enfumée.

“J’ai une vision tunnel dans ces situations”, a déclaré Sam, 54 ans, à CNBC Make It. “Je ne veux pas être blessé, mais quand les gens ont besoin d’aide, je veux juste faire ce qu’il faut.”

Sam dit qu’il a passé environ six minutes à l’intérieur et a guidé deux résidents à la main hors du bâtiment. L’un d’eux leur a dit que c’était leur climatiseur qui avait pris feu. Elle semblait être sous le choc et hésitait à quitter le couloir.

“Je l’ai regardée et j’ai dit:” Je ne partirai pas tant que tu ne partiras pas “”, dit-il.

Les pompiers sont entrés dans le bâtiment alors qu’il aidait une deuxième personne à sortir. Sam dit qu’il a passé quelques minutes à vérifier les personnes qu’il aidait, puis quelqu’un lui a tapé sur l’épaule et lui a tendu ses clés. Dans tout le chaos, il s’était garé devant une bouche d’incendie et un autre passant a garé sa voiture en bas du pâté de maisons.

Il avait également, sans le savoir, tendu son téléphone à quelqu’un qui se tenait à l’extérieur du bâtiment. Il a été rapidement retourné.

“Il s’agissait de trouver les bonnes personnes au bon endroit au bon moment”, explique Sam. “Le passager n’était pas comme, ‘Oh, allons-y.’ Elle s’en souciait aussi.”

La passagère, une écrivaine nommée Jemimah Wei, raconte à CNBC Make It qu’elle a suivi Sam sur le trottoir et s’est jointe au chœur de personnes criant aux résidents d’évacuer. Elle dit qu’elle a été touchée par “la forte boussole morale” de Sam.

Finalement, Sam et Wei sont remontés dans la voiture et sont arrivés à l’heure à l’aéroport. Wei a ensuite tweeté des photos de l’incendie, commentant : “Les gens vont bien.”

Le fil est devenu viral.

Sam dit qu’il ne considère pas ses actions comme si spectaculaires. “Il n’y a rien de spécial chez moi”, dit-il. “Je pense que c’est chez tout le monde.”

Il dit que ses parents possédaient une compagnie de taxis jaunes pendant qu’il grandissait, et qu’il s’est arrêté une fois pour vérifier quelqu’un dont la voiture avait pris feu. “J’espère que je n’aurai plus jamais à refaire quelque chose comme ça, mais je ne peux pas dire que je ne le ferai pas”, dit Sam. “Vous seriez surpris de ce qu’un moment donné peut faire ressortir en vous.”

Au téléphone, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a demandé à Sam son histoire et l’a remercié pour ses efforts, dit Sam. La société a publié une déclaration exprimant sa gratitude pour avoir “un membre aussi héroïque et attentionné [in] notre communauté.”

Sam dit qu’il n’a pas été indemnisé pour ses actions et qu’il ne s’attend pas à l’être.

“Dans le secteur des services, c’est notre travail de prendre soin des passagers et des personnes”, dit-il. “Je pense que c’est dans ma nature de vouloir faire de petites choses qui peuvent faire une grande différence.”

