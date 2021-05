Un chauffeur du Kerala a transporté plus de 500 patients Covid-19 dans son «  ambulance automatique  »

La deuxième vague du coronavirus a imposé un fardeau sans précédent à notre infrastructure médicale et nous avons vu des gens lutter pour trouver même des équipements de base comme une ambulance pour emmener leurs patients dans les hôpitaux. Cependant, un conducteur d’automobile à Kannur, au Kerala, s’est manifesté dans cette crise et a utilisé sa voiture pour transporter des patients. Selon un reportage de l’ANI, un conducteur d’automobile nommé Premachandran a utilisé sa voiture pour transporter des patients à l’hôpital et a aidé près de 500 patients jusqu’à présent. Tout a commencé lorsqu’il a transporté pour la première fois une femme enceinte à l’hôpital. La femme était une rapatriée du Golfe et présentait des symptômes similaires à ceux du COVID-19. Après cela, il a commencé à recevoir des appels d’autres personnes et même les autorités locales l’ont également aidé à se connecter à ces patients. Alors que d’autres chauffeurs hésitaient à transporter de tels patients, Premachandran n’avait pas de telles hésitations. Il dit que ses voyages ont augmenté après le premier verrouillage et la flambée des infections au COVID-19. Il dit qu’il désinfecte sa voiture chaque fois qu’un de ces patients est testé positif.

Premachandran est conducteur automobile depuis 30 ans et pour lui, cet effort est davantage un service qu’il rend dans cette bataille contre cette pandémie. Il mentionne également le soutien de sa famille et ajoute que malgré le risque d’infection à coronavirus, sa femme et ses enfants ont soutenu son initiative.

Kerala | Conducteur de pousse-pousse de 51 ans de Vellur, Kannur a offert plus de 500 trajets aux personnes #COVID-19[FEMININE symptômes aux hôpitaux « Les employés d’Asha et les autorités locales m’ont fait voyager pour ceux qui avaient besoin d’une assistance médicale. Les voyages ont augmenté pendant le confinement », explique Premachandran pic.twitter.com/rUrQYUzmbo – ANI (@ANI) 23 mai 2021

Dans une autre histoire similaire de Kolhapur du Maharashtra, un conducteur automobile nommé Jitendra Shinde utilise sa voiture pour transporter les patients COVID-19 à l’hôpital depuis l’annonce du verrouillage en mars 2020. Jitendra a aidé plus de 1000 patients COVID-19 à atteindre l’hôpital . Il ne facture aucun argent aux patients et a dépensé plus de Rs 2 lakhs de sa propre poche.

Alors que la situation créée par COVID-19 a été difficile, des gens comme Premachandran et Jitendra donnent l’espoir que si nous travaillons ensemble pour nous entraider, nous serons bientôt au-dessus de cette pandémie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici