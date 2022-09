Un chauffeur d’Edmonton a vendu de l’essence défectueuse et le propriétaire de la station ne couvrira pas le coût total des réparations

Un chauffeur d’Edmonton qui s’est fait vendre de l’essence de mauvaise qualité dans une station Esso du centre-est de l’Alberta le mois dernier affirme que le propriétaire de la station refuse de payer le coût total des réparations de son véhicule.

Sheldon Waquan, qui travaille comme gestionnaire dans une entreprise informatique, a déclaré à CBC News qu’il avait fait le plein de sa Lexus IS 250 2014 avec de l’essence premium le 1er août, après un voyage de camping.

Waquan a déclaré que peu de temps après avoir quitté la station Esso de Wainwright, en Alberta, la voiture a commencé à crachoter. Le moteur s’est alors arrêté et n’a pas pu redémarrer.

Waquan a déclaré que le lendemain, il avait fait remorquer sa voiture sur environ 200 kilomètres jusqu’au DynEco Automotive Service Centre, un atelier Napa Autopro dans le sud d’Edmonton, et avait reçu une estimation d’environ 6 000 $ en réparations. Ce jour-là, il a contacté le propriétaire de la station-service, Sunghee (Sunny) Kim, et lui a envoyé le devis.

Deux jours plus tard, Kim a envoyé à Waquan un SMS disant : “Ils peuvent commencer à réparer votre voiture et les laisser envoyer la facture par e-mail”.

Environ deux semaines plus tard, alors que sa voiture était toujours dans le magasin, en attente de pièces de rechange, a déclaré Waquan, Kim a repris contact pour dire que d’autres clients qui avaient acheté le mauvais gaz avaient soumis des factures pour des montants inférieurs. Il a transmis les factures de deux autres clients, ainsi qu’un e-mail d’un concessionnaire automobile estimant que les réparations coûteraient un montant similaire.

Kim pense que Waquan a demandé trop d’argent, disant à CBC News que les trois autres plaintes ont été “heureusement résolues”, chacune pour moins de 1 000 $, mais Waquan veut que la facture soit payée en totalité puisqu’il n’a pas causé de dommages à sa voiture.

“Tout ce que j’ai fait, c’est faire le plein de ma voiture à sa station-service et [I] est parti comme n’importe quel client le ferait », a-t-il déclaré.

“C’est assez décevant.”

L’atelier de réparation défend la facture

Les frais les plus importants sur la facture de Waquan de l’atelier de réparation concernaient le service du réservoir de carburant et de la pompe à carburant.

Le magasin lui a dit qu’ils auraient pu simplement retirer le réservoir et rincer les conduites, mais si la pompe à carburant contenait du carburant contaminé, elle pourrait tomber en panne prématurément.

Le propriétaire du magasin, Mark Stevens, a déclaré à CBC News que les véhicules haut de gamme comme celui de Waquan ont moins de tolérance au sable, à la saleté et à l’humidité que les camionnettes plus anciennes.

“Vous prenez un gros risque en ne changeant pas les pompes”, a-t-il déclaré.

Marty Sims, mécanicien de longue date et instructeur dans les programmes automobiles du NAIT, a déclaré que la réparation d’une voiture affectée par un mauvais gaz peut coûter entre 500 et 1 000 dollars, mais plus si du carburant contaminé a circulé dans le système d’alimentation.

Il a dit que si une voiture a déjà été conduite avec le mauvais gaz à l’intérieur, retirer le réservoir et rincer les conduites ne résout qu’une partie du problème.

“Il en restera toujours dans le reste du système de carburant, et il n’y a vraiment pas de bon moyen de le rincer en soi, donc l’étendue des dégâts peut être assez importante – dans ce cas, je recommanderais probablement, personnellement, de faire une réparation à plus grande échelle », a-t-il déclaré.

“Je ne serais pas surpris de dépenser 5 000 $ ou 6 000 $ pour remplacer tout mon système d’alimentation en carburant sur une petite voiture à essence.”

“Les gens pensent que toutes les stations Esso sont riches”

Un porte-parole d’Imperial Oil, qui fournit des stations indépendantes sous licence de la marque Esso, a lié le mauvais gaz à “un problème opérationnel du site” et a déclaré qu’il n’était pas lié à la qualité du carburant de l’entreprise.

Kim a déclaré que la vapeur d’eau peut se développer dans le réservoir d’essence d’une station par temps chaud ou pénétrer par le couvercle du réservoir sous terre.

Selon le propriétaire, c’est la première fois que sa station fait face à ce problème. Il a déclaré avoir contracté une ligne de crédit pour couvrir les réparations des clients, confirmer la contamination de l’eau et faire retirer l’eau du réservoir d’essence.

Il a dit que Waquan avait demandé trop d’argent – ​​près de 7 000 $, y compris le coût du remorquage de son véhicule – et que les autres clients qui se sont plaints ont soumis des factures pour beaucoup moins.

Kim s’est décrit comme un homme d’affaires en difficulté qui a perdu des milliers de dollars à cause de l’incident du gaz.

“À tort, beaucoup de gens pensent que toutes les stations Esso sont riches, mais ce n’est pas nécessairement vrai”, a-t-il déclaré.

Modification des offres

Waquan a déclaré que Kim avait initialement proposé de lui payer 4 000 dollars – 3 000 dollars pour les réparations et 1 000 dollars pour une voiture de location – mais il a refusé.

Il a dit que Kim avait ensuite offert 3 000 $, par l’intermédiaire d’un avocat.

Waquan a envisagé de soumettre une réclamation d’assurance, mais on lui a dit que l’entreprise devrait la traiter comme une collision responsable, comme s’il avait mis le mauvais carburant dans le véhicule. Alternativement, sa compagnie d’assurance a déclaré qu’il pourrait poursuivre l’affaire devant les tribunaux. Il se prépare maintenant à déposer une plainte civile contre l’entreprise de Kim.

Waquan a déclaré qu’il voulait que la facture de réparation soit payée en totalité et qu’il prendra en charge les frais de carburant et de remorquage.

Alors que la voiture est restée dans l’atelier pendant près de sept semaines, il compte sur les membres de sa famille pour les véhicules de prêt.

“C’est injuste pour moi et pour quiconque comme moi qui passe par ce processus”, a-t-il déclaré.