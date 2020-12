Tony Packenham, 47 ans, accélérait dans son Land Rover Defender sur une route de 60 km / h près de Carlisle, Cumbria, lorsqu’il a été impliqué dans un accident avec un autre véhicule

Un conducteur pour excès de vitesse est emprisonné depuis plus de quatre ans après avoir tué une écolière de 13 ans dans un accident.

Tony Packenham, 47 ans, accélérait dans son Land Rover Defender sur une route de 60 mph près de Carlisle, Cumbria, lorsqu’il s’est écrasé contre un autre véhicule.

L’adolescente Ingrid Messenger, qui était passager à l’arrière de l’autre véhicule, est décédée à la suite de l’accident de février de l’année dernière.

La mère d’Ingrid, Catriona, qui conduisait la Citroën C4, et la sœur d’Ingrid, âgée de 15 ans, Erikka, ont survécu à l’accident. Tous deux ont subi de graves blessures.

Après son arrestation, Packenham a admis avoir jeté la carte mémoire de sa dashcam dans un sous-bois voisin.

Packenham, de Wigton, Cumbria, a été emprisonné hier à Carlisle Crown Court.

Un juge l’a condamné à quatre ans et demi de prison, après avoir entendu que l’accident ne se serait pas produit s’il n’avait pas excès de vitesse.

Packenham avait auparavant plaidé coupable d’avoir causé la mort par conduite dangereuse, deux chefs d’accusation de blessures graves par conduite dangereuse et de tentative de pervertir le cours de la justice.

Le tribunal a appris que l’accusé conduisait son Land Rover « à grande vitesse » vers un carrefour vers 14h30 lorsque la collision s’est produite le 18 février 2019.

Il est entré en collision avec le côté passager arrière de la Citroën et a également heurté un fourgon Mercedes Sprinter, a-t-on entendu.

Catriona, la mère d’Ingrid, a souffert d’une fracture du bassin, d’une fracture du diaphragme et de fractures de la colonne vertébrale et n’a pas pu marcher sans aide pendant trois mois.

Sa fille aînée Erikka, 15 ans, a subi une omoplate cassée et des saignements au cerveau.

Pendant sa garde à vue, Packenham a admis avoir retiré la carte mémoire de sa dashcam et l’avoir jetée dans un sous-bois voisin dans le but de se débarrasser des preuves.

Carlisle Crown Court a appris que des témoins avaient vu Packenham rouler à grande vitesse avant la collision.

S’il avait conduit conformément à la limite de vitesse de 60 mph, la collision ne se serait pas produite, a-t-on entendu.

La famille d’Ingrid a publié une déclaration après la condamnation d’hier.

Ils ont déclaré: « Nous aimerions saisir cela comme une autre occasion de partager notre appréciation et notre gratitude à toutes les personnes qui ont participé à notre aide le 18 février 2019 et à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus par la suite.

«Quelle chance avons-nous d’avoir des services d’urgence remplis de gens courageux.

«Quelle chance avons-nous d’avoir des chirurgiens, des médecins, des infirmières et des physiothérapeutes pour nous soigner et prendre soin de nous lorsque cela est nécessaire.

«Quelle chance sommes-nous d’avoir de la famille, des amis et une communauté pour nous tenir pendant que nous guérissons. Peut-être ne pouvons-nous pas choisir ce que la vie nous apporte, mais nous pouvons choisir comment nous y répondons.

Le sergent Claire Sampson de la police de Cumbria a ajouté: « Il s’agissait d’une collision tragique qui a entraîné la mort inutile d’Ingrid, qui était très aimée par sa famille et ses amis.

« Packenham conduisait au-delà de la limite de vitesse, réduisant sa capacité à réagir dans ce qui est clairement identifié comme un environnement dangereux, ignorant donc totalement les autres usagers de la route.

«Je demande à tous les conducteurs de bien réfléchir lorsque vous conduisez, de penser à l’environnement, de se souvenir des règles de nos routes et de reconnaître les panneaux d’avertissement, qui ne vous aideront que de la manière que vous choisissez de conduire.

«Cette collision a changé la vie de tous ceux qui sont impliqués à jamais.

«Nos pensées restent avec la famille et les amis d’Ingrid. Nous tenons à les remercier pour la dignité et la patience dont ils ont fait preuve tout au long de cette enquête.