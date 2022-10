Un chauffeur de taxi furieux crie que les gens “doivent aller à l’hôpital” alors qu’il traîne des manifestants éco-idiots hors de la route

Un chauffeur de taxi FURIEUX a crié “Certaines personnes doivent se rendre à l’hôpital!” à Just Stop Oil éco-vandales alors qu’ils bloquaient la route et les services d’urgence avec le chaos des protestations.

Les manifestants ont provoqué la colère des automobilistes ce matin lorsqu’ils ont bloqué une route et qu’un chauffeur de taxi a été vu en train de sortir un homme de la rue alors qu’il criait : “Certaines personnes doivent se rendre à l’hôpital !”

Un chauffeur de taxi furieux a tenté de traîner un manifestant hors de la rue alors qu’il criait “les gens doivent se rendre à l’hôpital” Crédit : Tom Bowles / Agence Story Picture

Les manifestants ont bloqué des routes et des ponts dans la capitale pour exiger que le gouvernement arrête la nouvelle production de pétrole et de gaz Crédit : LNP

La colère du public grandit alors que les manifestants de Just Stop Oil bloquent la circulation et aspergent un concessionnaire Aston Martin de peinture orange Crédit : Tom Bowles / Agence Story Picture

Des militants ont dégradé une salle d’exposition d’Aston Martin avec de la peinture en aérosol tandis que d’autres se sont collés à la route, bloquant plusieurs véhicules des services d’urgence et risquant potentiellement des vies.

Un chauffeur de taxi a crié : “Certaines personnes doivent se rendre à l’hôpital !” alors qu’il essayait de se frayer un chemin à travers le chaos.

Un autre a crié: “Les gens ont du travail ****** à faire.

Quelqu’un d’autre a crié : “Les gens essaient d’aller à l’hôpital !”

Une manifestante enceinte de 19 ans, Chloe Thomas, a déclaré au Daily Mail : “Je suis enceinte de 15 semaines cette semaine. Aujourd’hui, nous sommes ici sur la route ensemble, ne demandant pas de nouveau pétrole.

“Comment expliquer à ma fille dans les années à venir où sont passés les animaux, où est passée la culture, où est passée la beauté, pourquoi il n’y a pas d’abeilles et pourquoi je ne peux pas mettre de nourriture dans son ventre ?

“Vous savez que c’est mauvais, n’est-ce pas? En tant que citoyens, en tant qu’êtres humains, en tant que parents et enfants, nous avons la responsabilité et le droit, en vertu de la loi britannique, de nous protéger et de protéger ceux que nous aimons.”

David Kearns, un autre militant écologiste de la manifestation, a déclaré: “” Je ne peux pas rester les bras croisés et permettre à ce gouvernement de continuer à détruire tout ce que nous aimons pour rien d’autre que le profit. “

Le musicien de 45 ans a poursuivi : “‘La crise climatique est un produit de la cupidité, tout comme la crise du coût de la vie est un produit de la cupidité et je ne me conformerai pas à un système qui fait passer les profits avant les personnes et la planète. “

Cela survient après qu’un chauffeur de camionnette a affronté des manifestants éco-idiots pour l’avoir empêché de rendre visite à sa femme malade à l’hôpital.

Des militants ont été vus traînés de Shoreditch High Street juste avant midi alors que le chauffeur de la camionnette criait: “Ma femme ne va pas bien, elle doit se rendre à l’hôpital, s’écarter, elle ne va pas bien, s’écarter du chemin.”

“Ayez du respect pour les autres et pas seulement pour vous-mêmes, n’est-ce pas? Il y a d’autres personnes qui ont besoin d’être placées”, a-t-il poursuivi.

Des passants terrifiés ont vu l’homme désespéré faire marche arrière avec sa camionnette bleu marine vers les manifestants.

Quelques heures à peine avant que l’éco-mob ne descende dans les rues de Londres aujourd’hui, Suella Braverman a qualifié les militants de “voyous” qui sont “extrêmement irresponsables, idiots et qui risquent des vies”.

Mme Braverman a déclaré: “Empêcher nos services d’urgence d’atteindre ceux qui en ont désespérément besoin est indéfendable, affreusement égoïste et en aucun cas dans l’intérêt public.”

Elle a également fustigé la police du MET et a déclaré: “Je m’attends à ce que la police métropolitaine fasse un meilleur travail pour réprimer ces voyous et vandales – tout comme le public.”

Le député a critiqué les “soi-disant manifestants” de Just Stop Oil qui se sont joints à la cause végétalienne, Animal Rebellion dans leurs manifestations.

Les militants d’Animal Rebellion ont versé du lait sur les comptoirs de viande dans des magasins de luxe tels que Fortnum et Mason lors d’une série de manifestations au cours de la semaine dernière.

Samedi 26 arrestations ont été effectuées, dans un communiqué un officier a déclaré : « La police est rapidement arrivée sur les lieux après que des manifestants ont bloqué des routes dans la région de Shoreditch vers 12 h 15 aujourd’hui, samedi 15 octobre.

“Plusieurs individus se sont ‘verrouillés’ et se sont collés sur la surface de la route.

“Des agents spécialisés devaient être présents pour effectuer le décollement.

“Vingt-six arrestations ont été effectuées pour obstruction volontaire de l’autoroute. Les routes ont été rapidement rouvertes et la circulation est revenue à la normale.”

La veille, deux militantes de Just Stop Oil, Anna Holland et Phoebe Plummer, ont été arrêtées après avoir jeté de la soupe aux tomates sur le célèbre tableau Tournesols de Van Gogh.

Cela précède le retour du projet de loi sur l’ordre public au Parlement cette semaine – une proposition dont le gouvernement espère qu’elle rendra le pouvoir de la police plus efficace face aux manifestants.

Le projet de loi comprend l’augmentation des pouvoirs d’interpellation et de fouille et permet aux secrétaires d’État de demander des injonctions lorsque les manifestations causent “de graves perturbations ou un impact négatif grave sur la sécurité publique”.

Mme Braverman a déclaré: “Cette perturbation grave et dangereuse, sans parler du vandalisme, n’est pas une liberté d’expression, ni un droit de l’homme. Elle doit cesser.”