Un chauffeur de taxi de Kelowna agressé et volé par des passagers

Un chauffeur de taxi a été agressé dans le quartier Mission de Kelowna tôt mardi (17 janvier) matin.

Après avoir récupéré les hommes, le taxi les a emmenés dans le secteur de Raymer Road et Riley Court vers 6 h 20, selon un communiqué de presse de la GRC de Kelowna.

Selon la police, le conducteur a ensuite été frappé avec une arme, ce qui a poussé le taxi à percuter une clôture.

Les hommes ont volé le chauffeur et sont partis à pied. Le conducteur a été transporté à l’hôpital avec des blessures inconnues.

Il n’y a aucune description des suspects. L’enquête est toujours en cours.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

agressionKelownaGRCtaxi