Les gens à la recherche d’un peu de joie de Noël dans la capitale colombienne pourraient le trouver dans un endroit inattendu: le siège avant d’un taxi, sous la forme d’un copilote canin costumé.

Le chauffeur de taxi Nicolas Walteros et son chien bien-aimé, le colonel, emmènent les passagers ensemble dans la ville, vêtus de hauts et de chapeaux verts assortis, de lunettes de soleil aviateur et d’une fausse barbe duveteuse posée sur le museau blond du chiot.

« Nous montrons aux gens un Noël d’espoir où il n’y a pas que des choses matérielles mais ce qui est dans le cœur des gens », a déclaré Walteros, 52 ans, alors que lui et le chien se promenaient dans Bogota bondé et en altitude deux jours avant Noël, leur véhicule paré. dans de fausses branches de pin. « C’est Noël! »

Walteros a retrouvé le colonel, un chien à fourrure hirsute et aux oreilles tombantes, dans la rue il y a six ans et le chien monte quotidiennement au fusil de chasse depuis trois ans, généralement vêtu d’un costume de police. Le couple commence à travailler à 4 heures du matin, attirant les sourires et l’attention tout au long de leur quart de travail.

« C’est inhabituel, mais cette année a été inhabituelle et monter dans un taxi avec un chien habillé en Père Noël est amusant! », A déclaré le passager Cesar Reina.

Walteros a dit qu’il n’y avait pas de fin à son amour pour le chien.

« Le colonel est un ami, un copain. Je ne peux pas expliquer ce que j’ai dans mon cœur pour lui, » dit Walteros, sa voix se brisant.