Un chauffeur de fourgon arrêté pour avoir menacé de tuer Biden – médias – RT World News

L’iconographie nazie aurait été retirée du véhicule qui s’est « intentionnellement » écrasé contre les barrières de sécurité de la Maison Blanche

Le conducteur d’une camionnette U-Haul qui s’est écrasé lundi soir dans une barrière de sécurité près de la Maison Blanche a été arrêté pour une litanie d’accusations, dont celle d’avoir menacé de tuer le président américain Joe Biden, selon les autorités de Washington, DC.

Selon une déclaration de la police des parcs des États-Unis fournie à NBC News, le conducteur du véhicule a été accusé d’avoir menacé de tuer, d’enlever ou de blesser le président, le vice-président et les membres de leur famille. Des images de l’incident sur téléphone portable circulent sur les réseaux sociaux depuis l’accident, qui s’est produit vers 22 heures, heure locale, et a déclenché l’évacuation de l’hôtel voisin Hay Adams.

Des enquêtes ultérieures sur le véhicule ont révélé qu’il ne contenait pas d’explosifs et la scène a été déclarée sûre, ont déclaré des agents des forces de l’ordre à NBC News.

L’homme non identifié – qui serait un citoyen américain qui ne figurait sur aucune liste de surveillance de la police – fait également face à des accusations de destruction de biens fédéraux, d’intrusion, d’agression avec une arme dangereuse et de conduite imprudente d’un véhicule à moteur, a indiqué la police. Selon NBC News, le suspect a fait « déclarations menaçantes » sur la Maison Blanche sur les lieux avant d’être rapidement arrêté par la police.















Des images de la scène montrent un drapeau nazi portant une croix gammée sur le sol à l’extérieur du véhicule qui provenait apparemment de l’intérieur de la camionnette, a déclaré un témoin à Reuters.



« L’enquête préliminaire révèle que le conducteur a peut-être intentionnellement heurté la barrière de sécurité de Lafayette Square », Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré dans un communiqué. Il a ajouté qu’il n’y avait eu aucune blessure subie par le personnel de la Maison Blanche ou des services secrets et que la police des parcs des États-Unis porterait plainte contre le suspect avec le soutien aux enquêtes des services secrets.

L’emplacement exact du président américain Joe Biden et du vice-président Kamala Harris au moment de l’accident reste inconnu. Plus tôt lundi, Biden avait eu des discussions avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy, dans une impasse entre démocrates et républicains sur le relèvement du plafond de la dette américaine pour empêcher un défaut financier du gouvernement.