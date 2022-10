Un chauffeur de FedEx pris avec 100 000 $ de baskets Foot Locker volées

Un chauffeur de FedEx aurait été pris avec près de 100 000 $ de baskets volées à Detriot Foot Lockers.

En ce moment, le jeu des baskets est aussi fou que jamais. À l’époque où vous deviez camper pendant des jours pour obtenir la dernière version, nous ne pensions pas que cela pourrait devenir plus fou. Maintenant, avec des baskets principalement diffusées dans des tirages au sort et en ligne, la folie des baskets a atteint des niveaux presque clownesques. Les gens ont des robots, les magasins de baskets se font voler à plusieurs reprises et les applications de revente les vendent 5 fois plus cher. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs assez chanceux pour obtenir des baskets pour la vente au détail ont affirmé qu’UPS et FedEx voleraient même vos baskets et vous livreraient une boîte vide.

Selon DetriotActualités, un chauffeur de FedEx aurait laissé la cupidité prendre le dessus sur lui et aurait volé près de 100 000 $ en produits destinés à Foot Locker. Morris Jones, 40 ans, a été arrêté pour détournement de fonds, recel et dissimulation de biens volés. S’il pensait qu’il était habile, il oubliait l’équipe de prévention des pertes de Foot Lockers dont le directeur régional était sur l’affaire depuis un moment. Le directeur a contacté les autorités et avait déjà rompu l’affaire avec un spécialiste de la sécurité de FedEx, révélant que Jones apportait le produit chez lui à Eastpointe. Le décompte final était de plus de 96 000 $ en produits volés et lors de l’exécution d’un mandat de perquisition au domicile de Jones, le produit manquant a été retrouvé. Jones est actuellement toujours en prison avec une caution de 20 000 $.