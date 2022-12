Un chauffeur de FedEx arrêté pour enlèvement et meurtre d’une fillette de 7 ans

Un chauffeur travaillant pour FedEx a été arrêté et inculpé vendredi dans l’enlèvement et le meurtre d’une fillette de 7 ans qui avait disparu de l’allée de sa maison au Texas plus tôt cette semaine, a annoncé la police.

Le corps d’Athena Strand a été retrouvé vendredi soir, a déclaré le shérif du comté de Wise Lane Akin lors d’une conférence de presse.

“Cela nous fait mal au cœur de savoir que cet enfant est mort”, a déclaré Akin vendredi.

“C’est l’une des enquêtes les plus difficiles dans lesquelles j’ai été impliqué parce que c’est un enfant. Et chaque fois qu’un enfant meurt, cela vous frappe au cœur”, a-t-il déclaré.

Athena a été portée disparue mercredi et les autorités ont lancé une recherche pour elle dans le comté de Wise, situé au nord-ouest de Fort Worth. Les autorités pensent que la jeune fille a été tuée moins d’une heure après son enlèvement dans l’allée de sa famille, à environ 200 mètres de chez elle.

Tanner Lynn Horner, 31 ans, est détenue dans la prison du comté de Wise pour meurtre qualifié et enlèvement aggravé, selon son site Internet. Bond a été fixé à 1,5 million de dollars, a déclaré Akin. Il n’était pas clair si Horner avait un avocat vendredi.

Horner, identifiée par les autorités comme chauffeur sous contrat pour FedEx, aurait effectué une livraison au domicile d’Athena au moment de sa disparition.

Plus tôt vendredi, la police a déclaré avoir reçu une information qui a aidé les enquêteurs à déterminer que Horner avait enlevé l’enfant de son allée.

La mère de Strand, Maitlyn Presley Gandy, a déclaré que sa fille lui avait été enlevée par “un monstre malade et cruel sans aucune raison”, a-t-elle écrit dans un message sur Facebook samedi matin.

“Je ne peux pas décrire la douleur et la colère absolue que je ressens. Son manque ne couvre pas ce que je ressens”, a déclaré Gandy dans le message accompagnant une vidéo d’Athéna, alors âgée de 3 ans. “Je veux que le monde connaisse mon bébé, mon premier bébé. , mon premier véritable amour, la raison pour laquelle je respire.”

“Athéna est innocente, belle, gentille, intelligente et juste l’âme la plus brillante et la plus heureuse que vous puissiez rencontrer. Je ne veux pas qu’elle soit la fille connue comme celle qui a été assassinée et rejetée par un monstre”, a-t-elle ajouté. “Je veux que tout le monde sache, chaque personne dans ce monde, que c’est mon bébé et que mon bébé m’a été enlevé. Je veux que tout le monde connaisse son visage et sa voix et à quel point elle est merveilleuse.”

On se souviendra tellement d’Athéna, comme son rêve de devenir une princesse viking avec des tatouages ​​comme ceux de son père, combien elle aimait ses deux petites sœurs et son amour pour tout ce qui est rose, a écrit sa mère.

Les autorités n’ont pas indiqué de motif possible et ont déclaré que Horner ne connaissait ni la famille ni l’enfant, selon Akin.

La cause du décès d’Athéna fait toujours l’objet d’une enquête et son corps a été transféré au bureau du médecin légiste vendredi, a déclaré Akin.

Dans une déclaration à CNN, FedEx a exprimé sa sympathie et a adressé d’autres questions aux forces de l’ordre.

“Les mots ne peuvent décrire notre choc et notre chagrin face aux informations entourant cet événement tragique. Avant tout, nos pensées vont à la famille pendant cette période des plus difficiles, et nous continuons à coopérer pleinement avec les autorités chargées de l’enquête”, indique le communiqué.