Un chauffeur de FedEx accusé du meurtre d’une fille a déposé son cadeau

La mère d’une fillette de 7 ans qui, selon les autorités, a été enlevée et tuée par un chauffeur de FedEx a déclaré qu’elle voulait que tout le monde connaisse la “petite fille incroyable” qui aurait reçu le cadeau de Noël que le chauffeur a déposé le jour de sa disparition.

“On m’a volé de la voir grandir”, a déclaré Maitlyn Gandy aux personnes réunies lors d’une conférence de presse jeudi à Decatur, au Texas. Elle se tenait à côté du cadeau, une boîte de Barbies “You Can Be Anything”.

Athena Strand a été retrouvée morte le 2 décembre, deux jours après avoir été portée disparue du domicile de son père et de sa belle-mère à Paradise, une ville de moins de 500 habitants à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Dallas.

Tanner Lynn Horner, un chauffeur-livreur FedEx de 31 ans, a avoué avoir tué Athena et a dit aux autorités où trouver son corps, a déclaré le shérif du comté de Wise Lane Akin. Horner, qui ne connaissait pas la famille, a été arrêté pour meurtre qualifié et enlèvement aggravé.

Le shérif a déclaré qu’ils savaient très tôt qu’une livraison avait été effectuée au domicile de la jeune fille à peu près au moment de sa disparition. Les autorités n’ont pas dit comment elle est morte, mais Akin a déclaré que les enquêteurs pensaient qu’elle avait été tuée environ “une heure environ” après avoir été kidnappée.

Gandy, qui s’est exprimé devant le palais de justice du comté de Wise à Decatur, à environ 16 kilomètres au nord-est de Paradise, a déclaré qu’Athéna devait rentrer chez elle dans l’Oklahoma après les vacances de Noël.

“Maintenant, à la place, Athéna sera incinérée et elle rentrera à la maison dans une urne parce que je ne suis même pas, je ne suis pas près d’être prête à laisser partir mon bébé”, a-t-elle déclaré.

Gandy a déclaré que sa fille, qui aimait l’école et ses amis de première année, “aimait aussi la danse, le chant et tous les animaux : chiens, chats, chevaux, lézards et chinchillas”.

Elle a dit qu’Athéna adorait les fleurs et n’avait pas peur non plus de “se mettre dans la boue avec les garçons”. “C’était la fille de son père”, a déclaré Gandy.

“Je ne reverrai plus jamais ses yeux bleus brillants ni son sourire désagréable”, a déclaré Gandy. “Je ne pourrai jamais l’entendre dire : ‘Je t’aime, maman.’ Je ne pourrai plus jamais la coiffer ni la tenir pendant qu’elle dort.

Elle a remercié la communauté, disant qu’ils “ont volé en action” à partir du moment où Athéna a disparu et qu’elle a vu des gens partout porter du rose en l’honneur de sa fille. Lors d’une veillée mardi soir à Paradise, de nombreuses personnes en deuil se sont rassemblées pour se souvenir qu’Athéna portait du rose.

“Je demande à tout le monde de tenir vos petits un peu plus serrés pour moi”, a déclaré Gandy.

Gandy a été rejointe à la conférence de presse par son avocat, Benson Varghese, qui a déclaré qu’ils enquêtaient sur toute personne “impliquée dans les décisions qui ont été prises et qui ont conduit à cette perte tragique”.

Horner est resté emprisonné jeudi sous caution de 1,5 million de dollars. Les dossiers de la prison ne mentionnaient pas d’avocat pouvant parler en son nom.

