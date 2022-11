Un chauffeur de dépanneuse condamné à 50 ans après avoir tué un homme dans un incident de rage au volant – Shaw Local

Un conducteur de dépanneuse a été condamné à 50 ans de prison pour avoir tué par balle le conducteur d’un camion semi-remorque à la suite d’une altercation de rage au volant en avril 2017.

Anthony Tillmon, 40 ans, anciennement de Lansing, a été reconnu coupable en mai de meurtre au premier degré à l’issue d’un procès de cinq jours. Il est resté en détention sous caution de 3 millions de dollars depuis qu’il s’est rendu le 25 avril 2017.

Le 21 avril 2017, vers 16 h 50, la victime, Eduardo Munoz, 43 ans, de Floride, se dirigeait vers l’est sur l’Interstate 88 à Oak Brook. Alors qu’ils conduisaient, Munoz et Tillmon ont été impliqués dans un certain type d’incident de rage au volant et semblaient se crier dessus, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Peu de temps après, près de l’échangeur Interstate 294, Tillmon a tiré son véhicule le long du côté conducteur de la semi-remorque de Munoz, a pointé une arme de poing sur Munoz et a appuyé sur la gâchette, frappant Munoz trois fois alors qu’il conduisait. Après la fusillade, Tillmon a quitté l’autoroute et s’est enfui, a indiqué le communiqué.

Une enquête sur la fusillade menée par la police de l’État de l’Illinois et le bureau du procureur de l’État du comté de DuPage a conduit les autorités à Tillmon, qui s’est rendu au bureau du shérif du comté de DuPage.

Après avoir été abattu, Munoz a pu tirer sa semi-remorque sur l’accotement droit de la route. Il a été retrouvé sur le siège du conducteur de la semi-remorque et transporté à l’hôpital d’Elmhurst où il a été déclaré mort en raison de multiples blessures par balle, selon le communiqué.

“Anthony Tillmon, dans une démonstration totale de mépris pour la sécurité publique, a ouvert le feu aux heures de pointe sur une autoroute bondée et a assassiné un homme qu’il n’avait jamais rencontré simplement parce qu’il ne pouvait pas contrôler sa colère”, a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. .

“Les chauffeurs routiers ont un travail extrêmement stressant et pour quelqu’un, prendre violemment la vie d’un homme qui essayait juste de gagner sa vie honnêtement est inexcusable”, a ajouté Berlin. “Cette perte de vie insensée a radicalement changé la vie de la famille et des amis d’Eduardo, qui n’ont plus que leurs souvenirs d’Eduardo pour les voir à travers leurs jours. Je leur souhaite toute la force, surtout à cette période de l’année alors qu’ils célèbrent une fois de plus les vacances sans Eduardo ? »

Tillmon devra purger 100 % de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle. Il recevra un crédit pour le temps passé dans la prison du comté de DuPage.