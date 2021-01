Un conducteur de cyclomoteur Deliveroo est décédé après s’être écrasé dans un camion stationnaire à Basingstoke l’année dernière alors qu’il était « distrait par son téléphone », selon une enquête.

Tragic Marcos Martin, 43 ans, venait tout juste de commencer une tournée pour le service de livraison de nourriture et était à 800 mètres de son domicile sur Churchill Way.

Le père marié d’un enfant, originaire du Brésil, a conduit sa Honda 2016 directement dans le camion sans freiner, le mardi 19 mai 2020.

Il « n’a pas apprécié » l’énorme véhicule devant lui, qui avait ses feux de détresse allumés, ont déclaré les enquêteurs médico-légaux.

M. Martins utilisait probablement son téléphone au moment de l’accident, a déclaré un coroner, « pour voir et planifier son itinéraire pour la livraison qu’il effectuait ».

Il conduisait un cyclomoteur pour le service de livraison de nourriture Deliver, comme celui montré dans l’image ci-dessus. ‘A mon avis, la présence du smartphone suggère [he] était distrait », a déclaré le cornier lors de l’enquête. Le chauffeur «n’a pas apprécié» le camion, a-t-on affirmé.

Le conducteur a subi des traumatismes crâniens lors de la collision à Basingstoke, Hants, et est décédé à l’hôpital deux jours plus tard.

Il laisse la veuve Elania et leur fille Alice. La famille tragique a déclaré que sa perte avait laissé un « immense vide » dans leur cœur.

Le tribunal des coroners de Portsmouth, Hants, a appris qu’il avait passé une journée tranquille au travail et qu’à 17 h 20, il avait quitté son domicile de Basingstoke pour une livraison.

C’était une journée ensoleillée en mai de l’année dernière et les conditions étaient «très bonnes». Mais lorsque M. Martins est sorti d’un rond-point, il est entré en collision avec le Scania 2009 stationnaire de la série S.

Les cyclomoteurs Deliveroo, comme ceux de l’image ci-dessus, sont courants dans les rues du Royaume-Uni, les conducteurs utilisant une application pour localiser les restaurants et les clients.

L’enquêteur médico-légal PC Andrew Daw a déclaré: « La taille du véhicule lui-même offrait une visibilité suffisante. Il n’y a aucune preuve médico-légale que M. Martins s’est cassé, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il n’a pas vu ou reconnu le danger devant lui.

« Pour des raisons inconnues, il n’a pas apprécié le danger devant lui et n’a pris aucune mesure pour éviter une collision.

« Il se peut que M. Martins ait été distrait par quelque chose sur le bord de la route, mais il n’y a rien sur le HGV CCTV et il est plus probable qu’une distraction sur le cyclomoteur ait été un facteur contributif.

Deliveroo a été fondée en 2013 à Londres et opère désormais dans plus de deux cents sites à travers le Royaume-Uni et de nombreux autres pays à travers le monde.