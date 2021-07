Un chauffeur de camionnette a violé une femme après s’être fait passer pour un bon samaritain lorsqu’un voleur a volé son téléphone portable

Un chauffeur de camionnette SICK qui a violé une femme qu’il a proposé d’aider lorsqu’un voleur a volé son téléphone a été emprisonné pendant huit ans.

Andrew Mills s’est fait passer pour un bon samaritain et a trompé sa victime pour qu’elle monte à l’arrière de son véhicule en lui offrant un retour à la maison.

Twisted Mills a été emprisonné pendant huit ans après qu’un jury l’a reconnu coupable de viol Crédit : SWNS

Le chauffeur de la camionnette s’est fait passer pour un spectateur serviable et a proposé de ramener sa victime chez elle Crédit : SWNS

L’homme de 61 ans a parlé à la femme bouleversée qui était aidée par un groupe de personnes dans le centre-ville de Gravesend, dans le Kent, juste après minuit le 6 août 2019.

Mills a rejoint le petit groupe qui essayait de l’aider et lui a proposé de la ramener chez elle dans sa camionnette.

Elle a accepté mais au lieu de la conduire chez elle, elle a subi une attaque prolongée dans son véhicule pendant le trajet.

La victime a convaincu Mills de la laisser sortir et après s’être échappée, elle a utilisé son anti-cernes pour noter sa plaque d’immatriculation.

La police a félicité sa rapidité d’esprit après l’horrible épreuve, ce qui a aidé les policiers à le localiser et à l’arrêter rapidement.

Après avoir appelé la police à 2 heures du matin et donné aux policiers la plaque d’immatriculation, une voiture de patrouille a localisé la camionnette de Mills garée près de son domicile le matin même.

RÉFLEXION RAPIDE

Des agents ont frappé à sa porte et lors d’une conversation dans la rue, il a reconnu être avec la victime et a été arrêté pour suspicion de viol.

Mills a d’abord nié avoir violé la femme à l’arrière de sa camionnette et a plaidé non coupable de deux chefs de viol et de trois autres infractions sexuelles.

Mais un jury de Woolwich Crown Court l’a déclaré coupable de chaque accusation à l’issue d’un procès, et il a été emprisonné pendant huit ans dans le même tribunal mercredi.

L’inspecteur-détective Ross Gurden, un officier enquêteur principal de la police de Kent, a décrit Mills comme un dangereux et « prédateur opportuniste ».

Après l’audience de détermination de la peine, il a déclaré: « Mills s’est révélé être un prédateur opportuniste qui représente un danger extrême pour les femmes.

« Il aurait été parfaitement clair pour lui que la victime était en détresse et vulnérable, et il a exploité cela de la manière la pire et la plus trompeuse imaginable.

« Malgré une épreuve traumatisante, la victime a fait preuve d’un courage exceptionnel en réussissant à sortir de la camionnette et a fait preuve d’une présence d’esprit louable en utilisant rapidement son anti-cernes pour noter son numéro d’immatriculation.

« Je suis heureux que nous ayons maintenant obtenu justice pour elle. Bien que rien ne puisse réparer le mal que Mills a causé.

« J’espère sincèrement qu’elle pourra être rassurée par le résultat de cette affaire. »

Les agents ont pu retrouver le conducteur après la réflexion rapide de la victime Crédit : SWNS