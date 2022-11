Un chauffeur de camion inculpé après que son véhicule ait percuté la foule lors d’une marche commémorative du pensionnat

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Un homme a été accusé au criminel après que le véhicule qu’il conduisait a percuté plusieurs personnes lors d’une marche commémorative pour les survivants des pensionnats à Mission, en Colombie-Britannique, plus tôt cette année.

Richard Albert Manuel, 77 ans, a été accusé mardi de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur.

Des dizaines de personnes marchaient sur la route Lougheed près du site de l’ancien pensionnat indien St. Mary’s le 4 juin lorsque l’incident s’est produit.

Des témoins ont déclaré que le conducteur d’une Chevrolet Silverado bleue avait fait des commentaires racistes et des menaces flagrantes avant de s’en prendre à au moins quatre personnes. Ils ont dit qu’il avait ensuite quitté les lieux.

Une victime a subi une commotion cérébrale et des lésions des tissus mous à la hanche. Un autre a été transporté à l’hôpital.

Dans un communiqué quelques jours après l’incident, la GRC a d’abord déclaré que le conducteur était “impatient” et avait tenté de contourner le groupe “malgré le risque pour la sécurité”. Le communiqué indique également que la police ne croyait pas que le conducteur visait les marcheurs ou leur cause, bien qu’il ne lui ait pas parlé.

REGARDER | Des témoins racontent ce qui s’est passé lors d’un prétendu délit de fuite à Mission, en Colombie-Britannique :

Les victimes présumées d’un délit de fuite s’expriment Les victimes d’un prétendu délit de fuite lors d’une marche dans un pensionnat de Mission parlent de leur expérience.

La caractérisation a été largement condamnée par ceux qui étaient à la marche, ainsi que par les dirigeants communautaires. Il a ensuite été supprimé du site Web de la GRC.

Dans un communiqué publié mercredi, la GRC a remercié “les victimes et les témoins qui se sont manifestés et ont aidé à faire avancer l’enquête à ce stade”.

St. Mary’s a fonctionné sur deux sites différents à Mission pendant plus d’un siècle avant d’être fermé en 1984.

La marche a été organisée par la Crazy Indians Brotherhood après que la découverte de sites de sépulture potentiels au pensionnat indien de Kamloops en mai 2021 a déclenché un moment national de prise de conscience.

Les participants près de St. Mary’s appelaient à un radar pénétrant dans le sol pour rechercher sur le site de St. Mary’s les lieux de sépulture possibles d’enfants qui n’ont pas survécu après avoir été forcés à entrer dans l’établissement.

Manuel doit comparaître devant le tribunal le 9 janvier.

REGARDER | Les organisateurs de la marche ont affirmé que la GRC les avait laissés vulnérables :

Les organisateurs de la marche de la mission affirment que la GRC les a laissés vulnérables Les organisateurs de la marche de sensibilisation sur les pensionnats à Mission le week-end dernier ont tenté d’avoir la GRC sur place pour contrôler la circulation. Mais leur demande a été refusée. Au cours de la marche, des témoins ont déclaré qu’une camionnette avait percuté un certain nombre de personnes présentes.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats.

UN Ligne de crise nationale des pensionnats indiens a été mis en place pour apporter un soutien aux anciens élèves et aux personnes concernées.

Les services d’aiguillage émotionnel et de crise sont accessibles en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

KUU-US Crisis Line Society (C.-B.): Une ligne d’écoute téléphonique spécifique aux Premières Nations et aux Autochtones disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frais de n’importe où en Colombie-Britannique. La ligne de crise KUU-US peut être jointe sans frais au 1-800-588-8717. Alternativement, les individus peuvent appeler directement la ligne jeunesse au 250-723-2040 ou la ligne adulte au 250-723-4050.

Ligne d’écoute Espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits (nationale) : La ligne d’aide Hope for Wellness offre une aide immédiate à tous les peuples autochtones du Canada et est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept et offre à la fois des conseils et une intervention en cas de crise. Composez le 1-855-242-3310.

Jeunesse, J’écoute (5-20 ans, français et anglais): Appelez le 1-800-668-6868 ou textez CONNEXION au 686868.