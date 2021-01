Les autoroutes intelligentes « présentent un risque permanent de décès futurs », a conclu un coroner, à la suite d’une enquête sur la mort de deux hommes sur un tronçon de la M1 sans épaule dure.

Le coroner de Sheffield, David Urpeth, a déclaré que la principale cause de décès de Jason Mercer, 44 ans, et d’Alexandru Murgeanu, 22 ans, sur la M1 dans le Yorkshire du Sud en juin 2019 était la conduite imprudente du chauffeur de camion Prezemyslaw Szuba.

Szuba, 40 ans, a pénétré dans leurs véhicules alors qu’ils se tenaient à l’arrêt dans la première voie après un petit shunt.

Mais, enregistrant une conclusion d’homicide illégal, M. Urpeth a déclaré: « Je trouve, en tant que constat de fait, qu’il est clair qu’un manque d’épaule dure a contribué à cette tragédie. »

La veuve de M. Mercer, Claire, qui milite activement contre les autoroutes intelligentes, a pleuré lorsque le coroner a rendu sa décision.

« Quelqu’un a écouté et a finalement pris des mesures pour lutter contre l’utilisation de ces routes de piège de la mort », a déclaré l’homme de 43 ans après l’enquête.

«Nous avons fait un premier pas aujourd’hui pour protéger la vie des autres.

Trente-huit personnes ont été tuées sur des autoroutes intelligentes en cinq ans, a rapporté la BBC l’année dernière.

Jason Mercer (à gauche, avec sa femme Claire), 44 ans, et Alexandru Murgeanu (à droite), 22 ans, sont décédés lorsqu'un camion a percuté leurs véhicules stationnaires sur la M1 près de Sheffield le 7 juin 2019.

Dev Naran, huit ans (photographié avec sa mère Meera Naran) a été tué sur la M6 à Birmingham en 2018 après que la voiture de sa famille se soit retrouvée bloquée sur une épaule dure utilisée comme voie directe.

Prezemyslaw Zbigniew Szuba, 40 ans, a admis deux chefs d'accusation d'avoir causé la mort en conduisant sans le soin et l'attention voulus lors de l'incident près de Sheffield le 7 juin 2019

Parmi les autres personnes tuées, citons la grand-mère Nargis Begum, 62 ans (photo), décédée après que sa voiture en panne ait été percutée sur la M1 dans le Yorkshire du Sud en 2018

Mme Begum était conduite par son mari Mohammed Bashir, 67 ans. Ils ont laissé leur Nissan Qashqai pour attendre de l’aide mais une autre voiture a percuté le véhicule, l’envoyant à l’intérieur.

Une audience de réexamen pré-enquête en décembre a été informée que les panneaux d’avertissement sur l’autoroute n’avaient pas été activés à temps pour empêcher les conducteurs d’entrer dans la voie où le couple était tombé en panne.

Un coroner envisage de renvoyer Highways England au Crown Prosecution Service dans ce qui serait une affaire historique.

Dev Naran, huit ans, a été tué sur la M6 à Birmingham en 2018 après que la voiture de sa famille se soit bloquée sur une épaule dure utilisée comme voie directe.

Lors de l’enquête sur la mort du jeune, la coroner Emma Brown a exprimé des inquiétudes quant au « risque pour la vie de la perte de l’épaule dure ».

Après l’enquête, sa mère Meera, de Leicester, a déclaré que sans changement, elle pense que les autoroutes intelligentes « continuent de menacer la vie au quotidien ».

Lors de l’enquête d’hier sur les décès de M. Mercer et de M. Murgeanu, le coroner a déclaré qu’il écrirait à Highways England et au secrétaire d’État aux Transports Grant Shapps, recommandant une révision des autoroutes intelligentes.

Il a déclaré lors d’une enquête à la mairie de Sheffield: « Je pense que les autoroutes intelligentes, dans l’état actuel des choses, présentent un risque continu de décès futurs. »

Szuba a été emprisonné pendant 10 mois en octobre de l’année dernière après avoir reconnu avoir causé la mort de M. Mercer et de M. Murgeanu par une conduite imprudente.

Claire (photo), l'épouse de M. Mercer, a lancé une campagne de premier plan contre les autoroutes intelligentes, affirmant qu'il ne serait pas mort s'il y avait eu une épaule dure

Répondant aux questions par téléphone depuis la prison, Szuba a déclaré à l’audience qu’il avait accepté qu’il conduisait sans faire attention, en disant à un coroner: « J’ai déjà accepté cela lors de mon procès ».

Mais il a déclaré à l’enquête: « S’il y avait eu une épaule dure sur ce tronçon d’autoroute, la collision aurait été évitable.

« J’aurais dépassé ces deux voitures car ce serait plus sûr et elles auraient pu rentrer chez elles en toute sécurité et je pourrais rentrer chez moi. »

Szuba a déclaré à l’enquête à la mairie de Sheffield qu’il n’avait que trois à cinq secondes pour réagir et a demandé s’il aurait évité l’accident s’il avait prêté attention, il a déclaré: « Il est difficile de dire après tout maintenant. »

Il a également confirmé qu’il n’avait pas de formation spécifique à la conduite sur autoroute intelligente.

Le sergent Mark Brady, qui supervise les principales enquêtes sur les collisions pour la police du Yorkshire du Sud, a déclaré à l’audience: « S’il y avait eu une épaule dure, si Jason et Alexandru avaient tiré sur l’épaule dure, mon opinion est que M. Szuba les aurait franchis. ‘

Il existe actuellement plus de 20 tronçons d’« autoroutes intelligentes » sur sept autoroutes différentes

Mais le Sgt Brady a admis que la principale cause de l’accident était l’inattention de Szuba à la route.

L’audience a entendu comment la tragédie s’est produite le 7 juin 2019, après une légère collision entre une Ford Focus conduite par M. Mercer, de Rotherham, South Yorkshire, et une Ford Transit conduite par M. Murgeanu, qui vivait à Mansfield, Nottinghamshire, mais était originaire de Roumanie.

Les deux véhicules se sont arrêtés dans la première voie de l’autoroute à quatre voies, juste au nord de la sortie 34, sur la chaussée en direction nord, et les deux hommes étaient descendus de leur véhicule.

Le coroner David Urpeth a appris que les véhicules étaient à l’arrêt depuis environ six minutes lorsqu’ils ont été heurtés par le camion Mercedes de Szuba, qui roulait à 56 mph à vitesse régulée.

Claire, l’épouse de M. Mercer, qui a été une militante de premier plan contre les autoroutes intelligentes depuis la mort de son mari, a assisté à la procédure devant le tribunal avec son équipe juridique.