Un chauffeur de bus et un passager s’ouvrent le feu l’un sur l’autre alors qu’ils se déplacent dans le bus de transport en commun de Charlotte, les blessant tous les deux – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Un chauffeur de bus et un passager ont ouvert le feu l’un sur l’autre dans un bus de transport en commun de Charlotte plus tôt ce mois-ci, faisant tous les deux des blessés, ont indiqué les autorités de transport en commun.

L’incident a commencé lorsqu’un passager, identifié par les autorités comme Omari Shariff Tobias, s’est levé alors que le bus était en mouvement et a demandé au chauffeur de le laisser descendre entre les arrêts de bus désignés, selon un communiqué de presse du Charlotte Area Transit System.

Le chauffeur, David Fullard, a dit à Tobias qu’il devrait attendre le prochain arrêt approuvé. Après environ deux minutes d’échange, Tobias a sorti une arme et l’a pointée sur Fullard, a indiqué le système de transport en commun.

À ce moment-là, Fullard a également sorti une arme à feu, a indiqué le système de transport en commun. Les deux hommes ont tiré avec leurs armes « en succession rapide », bien que l’on ne sache pas qui a tiré en premier, a déclaré samedi le porte-parole de la société, Brandon Hunter, à CNN par téléphone.

Fullard a été touché au bras et Tobias a été touché à l’abdomen, selon le système de transport en commun.

Une vidéo dramatique de la rencontre montre Fullard arrêtant le bus et poussant la barrière brisée du conducteur, alors qu’il se lève avec son arme toujours tirée. Alors que Tobias rampait vers l’arrière du bus, où les deux autres passagers à bord s’étaient déplacés, Fullard a de nouveau tiré avec son arme depuis l’allée du bus.

Tobias et un autre passager sont sortis du bus par la porte latérale et Fullard est sorti par la porte d’entrée, tirant à nouveau avec son arme, a indiqué le système de transport en commun.

Fullard et Tobias sont dans un état stable et devraient se rétablir, et les deux autres passagers sont indemnes, a indiqué le système de transport en commun dans un communiqué publié mercredi.

Tobias a été accusé d’agression avec une arme mortelle infligeant des blessures graves, communicant des menaces et portant une arme à feu dissimulée, a déclaré le département de police de Charlotte-Mecklenburg dans un communiqué de presse. On ne sait pas si des accusations seront portées contre Fullard.

Fullard a été licencié par son employeur, RATP Dev, qui emploie les opérateurs de bus du système de transport en commun, a déclaré Hunter à CNN samedi. CNN a contacté RATP Dev pour un commentaire.

La possession d’une arme à feu ou d’autres armes pendant le service ou sur la propriété de l’entreprise est interdite par la politique de l’entreprise sur le lieu de travail et les employés peuvent être renvoyés après la première infraction, selon le système de transport en commun.

Le système de transport en commun de la région de Charlotte a déclaré que Fullard n’avait pas suivi le protocole approprié.

« Il aurait été raisonnable que l’opérateur tente de désamorcer la situation en permettant au suspect/passager de sortir du bus avant d’arriver à l’arrêt de bus suivant », a déclaré le système de transport en commun.

Fullard se remet toujours de ses blessures, a déclaré son avocat à CNN, notant que Fullard était « un employé dévoué et chérissait son emploi », qui a travaillé comme chauffeur pendant plus de 19 ans.

« J’ai représenté un nombre important de chauffeurs CATS au fil des ans. Certains d’entre eux ont été agressés, abattus ou abattus pendant leur activité professionnelle », a déclaré l’avocat Ken Harris à CNN dans un e-mail.

« Ils se considèrent comme des fonctionnaires. À la lumière de leur engagement, de leur dévouement et des dangers auxquels ils sont confrontés sur le lieu de travail, nous avons continuellement encouragé le système CATS à améliorer les mesures de sécurité pour les conducteurs », a déclaré Harris.

Tobias est actuellement détenu au lieu d’une caution de 250 000 $ et doit comparaître devant le tribunal le 6 juin. CNN n’a pas été en mesure de lui trouver un avocat.

La police a déclaré qu’elle continuait d’enquêter sur l’affaire.

