Un chauffeur de bus du Kerala sauve la journée en conduisant en sens inverse après avoir été poursuivi par un éléphant

Une vidéo d’un éléphant pourchassant un bus est devenue virale sur les réseaux sociaux. À 9 heures du matin mardi matin, l’incident s’est produit le long de la route Chalakudy-Valparai à Thrissur, Kerala, selon un rapport d’Asianet News. Le chauffeur du bus a immédiatement mis le bus en marche arrière et l’a conduit sur près de huit kilomètres avant que l’éléphant ne cesse de les poursuivre. Selon des informations, un bus privé empruntait une route forestière avec plus de 40 passagers à bord.

On voit le chauffeur du bus faire marche arrière alors que l’éléphant sauvage court vers le bus dans la vidéo de l’incident. Les passagers du bus peuvent être entendus anticiper que l’éléphant va dévier et entrer dans la forêt. Mais l’éléphant continue de se promener le long de la route. On entend également le chauffeur se faire demander d’arrêter et de redémarrer le bus, mais l’éléphant semble imperturbable et continue de se déplacer sauvagement.

Le chauffeur du bus aurait inversé le bus d’Ambalapara à Anakkayam car il n’y avait pas de place pour que le bus tourne sur l’itinéraire serré, selon un rapport sur Asianet News. Après une heure à semer le chaos et à détourner les voitures de touristes qui suivaient le bus, l’éléphant est entré dans une jungle proche de la région d’Anakkayam. On pense que les images terrifiantes ont été capturées sur le téléphone portable d’un passager.

Un rapport d’onmanorama affirme que le tusker menace les conducteurs le long de l’autoroute d’Anakkayam depuis plusieurs semaines. Il a attaqué la jeep du Département des forêts il y a quelques jours. Le même éléphant a également pris d’assaut le bureau du KSEB à Ambalappara. Depuis près de deux ans, l’éléphant revisite le quartier. Il est agressif car il est en musth depuis un mois, selon les responsables forestiers.

