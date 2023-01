Un chauffeur de bus du Kerala distribue des collations aux enfants sans abri, Internet le salue

Internet regorge de vidéos réconfortantes qui vous laissent sourire jusqu’aux oreilles. À cette longue liste s’ajoute ce clip désormais viral qui montre un chauffeur de bus distribuant des collations et des biscuits à des enfants sans abri. Les enfants, visiblement heureux, après avoir reçu les cadeaux, peuvent être vus saluer le chauffeur avant de partir. La vidéo, postée sur Instagram, a fait sensation sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont loué les efforts du chauffeur de bus pour mettre des sourires sur le visage de ces petits enfants.

La légende du message en malayalam se traduit à peu près par : « Pendant le voyage de la vie, nous rencontrerons de nombreuses personnes, la seule chose qui nous blesse le plus dans le voyage est que chaque acte que beaucoup de gens font pour satisfaire la faim peut aussi être dit que c’est une grande bénédiction que nous avons. Nous ne savons pas ce qu’est la faim ».

La vidéo marquait l’emplacement de Gavi au Kerala et a été téléchargée le 31 décembre et a enregistré plus d’un million de vues depuis lors.

Regardez la vidéo ici-

Réagissant au clip, le commentaire d’un utilisateur après traduction en anglais disait : « KSRTC a de bons chauffeurs », tandis qu’un autre utilisateur appréciait le geste du chauffeur et écrivait : « Pour tous ceux qui sont allés à Gavi. Résume assez bien la beauté du voyage. Je compte y aller aussi. Maintenant, vous ne pouvez pas aller à cet endroit les mains vides. C’est la meilleure voie à suivre ».

Un autre utilisateur a souligné leurs visages souriants et a écrit : « Le bonheur sur leur visage à la fin ».

“L’homme qui connaît la valeur de la faim”, a réagi un utilisateur tandis qu’un autre a laissé tomber plusieurs cœurs et applaudi des emojis et a déclaré: “Il y a des gens comme ça dans ce monde. Un grand bravo au chauffeur ».

La vidéo a été suivie d’un autre clip, présentant au monde l’homme derrière l’acte réconfortant. La vidéo présentait le chauffeur de bus avec une légende en malayalam qui se traduisait par “L’homme derrière ces mains aidantes – Pathanamthitta”.

Plusieurs utilisateurs ont loué les héros méconnus comme ce chauffeur de bus, qui essaie de rendre le monde meilleur avec ses petits efforts. Si nous contribuions tous de petites manières comme lui, le monde serait un bien meilleur endroit.

