Un chauffeur de bus de Penticton Vees aurait attaqué un fan à l’extérieur de l’aréna de Salmon Arm – Kelowna Capital News

Un homme de 20 ans de Coldstream a été transporté à l’hôpital vendredi soir après avoir prétendument été agressé par un chauffeur d’autobus lors d’un match de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique entre les Vees de Penticton et les Silverbacks de Salmon Arm.

Ashton Pede s’est rendu au Shuswap le 30 septembre pour voir ses deux équipes préférées de la BCHL s’affronter dans une bataille de début de saison, mais après avoir été accusé d’avoir causé des dommages au bus de l’équipe des Vees au cours de la nuit, le fan aurait été violemment attaqué par le conducteur dans le stationnement du Centre Shaw lors du deuxième entracte.

Pede était la cible de l’attaque présumée bien qu’il ait nié avoir “touché” le bus de l’équipe. Le jeune homme de 20 ans a déclaré qu’il était allé se promener avec ses amis sur le parking pendant le deuxième entracte et avait rencontré un homme à la recherche de réponses sur les dommages perçus au véhicule de voyage des Vees.

Le résident de Coldstream aurait alors eu le nez frappé et le visage mordu avant d’être étranglé par le chauffeur. Pede s’est rapidement échappé après avoir été cloué au sol et s’est immédiatement rendu à l’hôpital de Vernon, où il a appris qu’il avait une fracture capillaire au nez, ainsi que d’importantes ecchymoses et morsures au cou.

“Je n’ai senti la présence de personne marchant vers moi, puis je me suis retourné, il était juste là”, a déclaré Pede. “Il n’y a eu aucune interaction préalable avec lui.”

La famille Pede cherche à porter plainte contre le chauffeur du bus et un rapport de police a été déposé, ont-ils déclaré.

Ses parents disent que les Vees ont proposé d’envoyer un “colis de soins” à leur domicile, en signe de chagrin. L’équipe, qui a été contactée pour de plus amples commentaires, a déclaré que le chauffeur de bus n’était pas un employé mais plutôt un entrepreneur.

Le chauffeur du bus avait parlé au personnel de Vees de l’incident après la fin du match.

