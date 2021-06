Un chauffeur de bus de Chicago a sauté dans le lac Michigan tous les jours pendant un an pour soulager le stress pandémique

Un chauffeur de bus de Chicago à la recherche d’un moyen de soulager le stress pendant la pandémie de coronavirus a sauté dans le lac Michigan pour une 365e journée consécutive samedi. Dan O’Conor a déclaré qu’il avait commencé à sauter dans le lac du port de Montrose, dans le côté nord de la ville, l’année dernière pour soulager le stress.

«C’était pendant la pandémie, c’était pendant la manifestation, c’était pendant une année électorale. … C’était donc un endroit où je pouvais descendre ici et bloquer tout ce bruit et être en quelque sorte totalement présent avec moi dans le lac, et trouver des moments de zen », a déclaré le père de trois enfants.

Il a continué à sauter dans le lac pendant l’automne avant la partie difficile : percer un trou dans la glace sur le lac gelé qui était assez grand pour qu’il puisse sauter à travers pendant l’hiver. Il a dit qu’en rentrant chez lui après un de ces sauts, il a trouvé environ 20 éraflures et coupures sur son corps. Il a été encouragé par la réponse qu’il a reçue pour son entreprise.

«Les gens ont commencé à me demander ce que cela bénéficiait et comment ils pouvaient soutenir – et quand je dis les gens, je parle à des étrangers en ligne, vous savez. Quand j’ai commencé à publier les vidéos sur Twitter et Instagram… j’ai eu plus de vent dans les voiles là-bas parce que les gens ont commencé à commenter : « Cela fait ma journée, c’est agréable de voir ça », a-t-il déclaré.

Le samedi était spécial car c’était le point culminant d’une année complète. « Je voulais juste célébrer cette envie de plonger pour 365 », a déclaré O’Conor.

