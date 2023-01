Un chauffeur de bus cité dans un accident qui a renversé un autobus scolaire transportant six élèves du district 429 de Hinckley-Big Rock – Shaw Local

HINCKLEY – Un chauffeur de bus du district scolaire 429 de Hinckley Big-Rock a été cité par la police pour ne pas avoir cédé à un panneau d’arrêt avant un accident qui a renversé un bus transportant six élèves mardi, ont annoncé les autorités.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’accident qui impliquait également une camionnette Ford noire de 2013 conduite par une femme de 26 ans de Sandwich. Les étudiants ont été rendus à leurs parents à 9 h 15, a déclaré le shérif du comté de DeKalb, Andy Sullivan.

Le conducteur de la camionnette n’a pas non plus été blessé dans l’accident, qui s’est produit juste après 7 h 30 près de l’intersection de Somonauk Road et de Shabbona Grove Road dans la campagne de Hinckley, a déclaré Sullivan.

Elizabeth A. Fox, 53 ans, de West Hinckley Road à Big Rock, a été citée pour délit de non-arrêt à une intersection, selon un communiqué de presse de l’après-midi du bureau du shérif du comté de DeKalb.

Fox aurait conduit le bus scolaire à travers l’intersection, “causant une collision avec la camionnette”, selon le communiqué.

L’accident a fait basculer le bus scolaire sur le côté, bloquant brièvement la route mardi matin. Des équipes ont été appelées pour enlever les débris et le bus scolaire. Les routes ont été rouvertes vers 10 heures

Les deux conducteurs auraient porté leur ceinture de sécurité.

Le bus transportait deux élèves du lycée Hinckley-Big Rock, un élève du collège du district et trois élèves de l’école élémentaire du district, a indiqué la police.

Le surintendant de Hinckley-Big Rock, Travis McGuire, a déclaré qu’il était reconnaissant qu’aucune blessure n’ait été causée par la collision.

Il a déclaré que le personnel du district était sur place après l’accident pour communiquer avec les familles et les étudiants touchés.

“Nous sommes simplement très reconnaissants que personne n’ait été blessé lors de l’accident”, a déclaré McGuire. « Également très reconnaissant envers nos premiers intervenants. Ils ont été très rapides dans leur réponse et les mesures qu’ils ont prises. … Notre personnel qui est intervenu sur place a fait un excellent travail.

La police de Sandwich a également répondu à l’accident.

La police avait fermé Somonauk Road au trafic en direction sud de la route 30 de l’Illinois, a déclaré Sullivan. La police a également arrêté la circulation en direction nord sur les routes de Somonauk et de Chicago.

Un bus du district scolaire 429 de Hinckley Big-Rock transportant six élèves s’est renversé après une collision avec une camionnette dans le sud du comté de DeKalb le mardi 10 janvier 2023 près de l’intersection des routes Shabbona Grove et Somonauk, ont annoncé les autorités. Aucun blessé n’a été signalé. (Kelsey Rettke)

Cette histoire a été mise à jour à 13 heures avec le commentaire du surintendant du district 429 de Hinckley-Big Rock, Travis McGuire. Une autre mise à jour est arrivée à 15 heures avec des informations supplémentaires du bureau du shérif du comté de DeKalb.