Un chauffeur de bus australien libéré sous caution après avoir été accusé de la mort de plus de 10 passagers

CESSNOCK, Australie (AP) – Un chauffeur de bus conduisait trop vite lorsque son véhicule de 57 places a roulé sur le côté et a heurté un garde-corps dans un épais brouillard, tuant 10 invités au mariage et en blessant 25 autres, a allégué la police mardi.

Brett Andrew Button, 58 ans, conduisait 35 passagers sur un trajet de 20 minutes entre une réception de mariage au Wandin Estate Winery et la ville de Singleton, toutes deux dans la région viticole de Hunter Valley, dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, lorsque le bus Volvo 2009 a roulé à un rond-point dimanche soir.

Button avait été détenu par la police mais a été libéré sous caution lorsqu’il a comparu mardi devant un tribunal de Cessnock, accusé de 10 chefs de conduite dangereuse en relation avec chaque décès et d’un chef de conduite négligente.

Plus tôt, le commissaire adjoint de la police par intérim, David Waddell, a allégué que Button « était entré dans ce rond-point en conduisant d’une manière incompatible avec les conditions ».

« De toute évidence, la vitesse était trop rapide pour qu’il négocie ce rond-point, provoquant la chute du véhicule sur le côté gauche et causant ces blessures », a déclaré Waddell aux journalistes.

La police a emmené Button à l’hôpital pour des tests de sang et d’urine obligatoires pour la drogue et l’alcool dimanche soir, mais a déclaré qu’aucune altération n’avait été détectée.

Il s’agissait de l’accident de la route le plus meurtrier d’Australie depuis 1994, lorsqu’un bus a dérapé sur le côté sur une autoroute et sur un talus escarpé à Brisbane, tuant 12 personnes et en blessant 38.

Sur les 25 passagers emmenés à l’hôpital lors du dernier incident, 14 n’avaient pas été libérés mardi, et deux restaient dans une unité de soins intensifs dans un état critique mais stable, a déclaré Waddell.

Les morts et les blessés étaient âgés de 20 à 60 ans, a déclaré Waddell.

Il a refusé de commenter les reportages des médias selon lesquels Button aurait dit aux passagers via le microphone du bus peu de temps avant l’accident : « Si vous pensez que c’était rapide… regardez ça. »

Waddell a également refusé de commenter les informations selon lesquelles des passagers se tenaient debout quelques instants avant l’accident.

Linq Buslines, qui fournit des autobus scolaires et des charters d’événements, est propriétaire de l’autobus impliqué dans l’accident. Son site Web indique que tous ses bus sont équipés de ceintures de sécurité.

La loi de la Nouvelle-Galles du Sud exige que les passagers des bus utilisent les ceintures de sécurité si elles sont disponibles.

The Associated Press