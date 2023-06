Un chauffeur de bus australien libéré sous caution après avoir été accusé de la mort de plus de 10 passagers

CESSNOCK, Australie (AP) —

Un chauffeur de bus roulait trop vite lorsque le véhicule a roulé sur le côté et a heurté un garde-corps dans un épais brouillard dans une région viticole australienne, tuant 10 invités au mariage et en blessant 25 autres, a allégué la police mardi.

Brett Andrew Button, 58 ans, conduisait 35 passagers sur un trajet de 20 minutes entre une réception de mariage au Wandin Estate Winery et la ville de Singleton, toutes deux dans la région viticole de Hunter Valley, dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, lorsque le bus Volvo 2009 a roulé à un rond-point dimanche soir.

Button avait été détenu par la police mais a été libéré sous caution lorsqu’il a comparu devant le tribunal local de Cessnock mardi, inculpé de 10 chefs de conduite dangereuse en relation avec chaque décès et d’un chef de conduite négligente.

Plus tôt, le commissaire adjoint de la police par intérim, David Waddell, a allégué que Button « était entré dans ce rond-point en conduisant d’une manière incompatible avec les conditions ».

« De toute évidence, la vitesse était trop rapide pour qu’il négocie ce rond-point, provoquant la chute du véhicule sur le côté gauche et causant ces blessures », a déclaré Waddell aux journalistes.

Il s’agissait de l’accident de la route le plus meurtrier d’Australie depuis 1994, lorsqu’un bus a dérapé sur le côté sur une autoroute et sur un talus escarpé à Brisbane, tuant 12 personnes et en blessant 38.

La police a déclaré que Button avait subi des tests obligatoires de dépistage de drogue et d’alcool dimanche soir, mais qu’aucune déficience n’a été détectée.

Le procureur Courtney Broom s’est opposé à la libération sous caution de Button.

« Il y a 10 témoins qui ont témoigné concernant le comportement prolongé de M. Button et la conduite dangereuse », a déclaré Broom au tribunal.

« Il y a des preuves dans la fiche d’information qui indiquent qu’ils (les passagers) ont attaché leur ceinture de sécurité », a ajouté Broom.

L’avocat de la défense, Chris O’Brien, a souligné le casier judiciaire vierge de Button et seulement sept infractions routières sur son dossier de conduite de 30 ans.

La magistrate Robyn Richardson a déclaré que ses liens familiaux et ses conditions de mise en liberté sous caution pourraient réduire son risque de fuir le pays ou d’interférer avec des témoins. Elle a également noté qu’il était peu probable qu’un procès soit entendu avant la fin de 2024.

Ses conditions de mise en liberté sous caution incluent qu’il ne conduit pas et qu’il observe un couvre-feu pendant la nuit à son domicile de Hunter Valley à Maitland.

Button s’est assis la tête baissée tout au long de la courte audience de libération sous caution et a pleuré quand Richardson a noté qu’il souffrait clairement et a dit qu’elle avait des inquiétudes quant à son bien-être.

« Il est clair pour ce tribunal qu’il souffre avec le reste de la communauté », a déclaré Richardson.

Broom a déclaré que Button pourrait faire face à d’autres accusations concernant les survivants gravement blessés.

Sur les 25 passagers emmenés à l’hôpital, 14 n’avaient pas été libérés mardi, et deux restaient dans une unité de soins intensifs dans un état critique mais stable, a déclaré Waddell.

Les morts et les blessés étaient âgés de 20 à 60 ans, a déclaré Waddell.

Il a refusé de commenter les reportages des médias selon lesquels Button aurait dit aux passagers via le microphone du bus peu de temps avant l’accident : « Si vous pensez que c’était rapide… regardez ça. »

Waddell a également refusé de commenter les informations selon lesquelles des passagers se tenaient debout quelques instants avant l’accident.

Linq Buslines, qui fournit des autobus scolaires et des charters d’événements, est propriétaire de l’autobus impliqué dans l’accident. Son site Web indique que tous ses bus sont équipés de ceintures de sécurité.

La loi de la Nouvelle-Galles du Sud exige que les passagers des bus utilisent les ceintures de sécurité si elles sont disponibles.

La tragédie a ravivé le débat public, mais les lois australiennes sur la ceinture de sécurité et s’il devrait y avoir des règles nationales.

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré, sans commenter le cas de Button, que les chauffeurs de bus de cet État étaient légalement responsables de s’assurer que les passagers portaient leur ceinture de sécurité.

« C’est toujours au conducteur du véhicule qu’il incombe de s’assurer que la loi est appliquée et de renforcer le point », a déclaré Minns à Australian Broadcasting Corp.

Le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré: « C’est un incident dont je suis sûr que chaque État et territoire tirera des leçons. » Plusieurs des passagers venaient de Victoria.

Andrews a déclaré qu’il était ouvert à une approche nationale sur les ceintures de sécurité des bus, mais a noté les complexités autour des types d’écoles, de charters et de transports publics et la difficulté à conclure un accord.

« Parfois, l’obtention d’un accord national peut ajouter une longue période de temps au processus d’élaboration des règles », a déclaré Andrews.

Le premier ministre de Tasmanie, Jeremy Rockliff, a déclaré que son gouvernement examinerait également toutes les recommandations issues de l’enquête sur l’accident.

