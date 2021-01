Un buveur présumé et trois de ses passagers ont été emmenés à l’hôpital après qu’une voiture s’est écrasée dans un restaurant populaire du centre-ville de Manchester le jour du Nouvel An.

Aucun membre du personnel ne se trouvait à l’intérieur du restaurant à thème asiatique Tampopo sur Albert Square lorsque l’accident dramatique s’est produit vers 3h15 vendredi.

Mais la voiture a pris feu à l’impact et les pompiers ont dû aider un homme et une femme à quitter le véhicule. Eux et deux autres ont été emmenés à l’hôpital pour traitement.

Les flammes provenant de la voiture ont mis le feu à des porte-parapluies à l’extérieur de la salle.

Le propriétaire David Fox, 55 ans, qui possède cinq autres points de vente Tampopo, a déclaré: « Il semblerait que quelqu’un vient de s’y écraser, un excellent début pour 2021. »

Aucun des 20 membres du personnel de la salle ni le propriétaire n’étaient sur place lorsque l’accident s’est produit.

L’ampleur des dégâts causés au restaurant, qui y a ouvert en 1997, n’a pas encore été établie.

M. Fox, qui espère ouvrir le restaurant pour des plats à emporter samedi, a déclaré: « J’espère que ce ne sera que des dommages externes mineurs. Nous verrons.’

La police du Grand Manchester a déclaré que des agents avaient été appelés sur les lieux vers 3 h 15.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Un homme de 19 ans a été arrêté pour conduite en état d’ivresse et ne pas rester sur les lieux d’une collision.

« Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures qui ne sont pas censées mettre sa vie en danger.

Tampopo a ouvert ses portes à Albert Square en 1998 et sert une cuisine Tampopo de Thaïlande, du Vietnam, de Malaisie, d’Indonésie et du Japon

« Trois passagers de la voiture – une femme de 19 ans, un homme de 18 ans et un homme de 20 ans – ont été emmenés à l’hôpital pour des blessures qui ne sont pas censées mettre la vie en danger. »

Un porte-parole du service d’incendie et de sauvetage du Grand Manchester a déclaré que deux camions de pompiers, de Moss Side et Salford, avaient été appelés sur les lieux aux côtés d’une unité d’intervention technique d’Ashton-under-Lyne après avoir signalé qu’une voiture était entrée dans un bâtiment d’Albert Square juste avant 3h15.

Les pompiers ont utilisé des dévidoirs pour lutter contre un incendie, mais l’incendie ne semble pas s’être propagé à l’intérieur du restaurant, bien qu’il soit resté fortement enfumé.

Les pompiers ont sorti un homme et une femme de la voiture et ils ont été emmenés à l’hôpital par le service ambulancier du Nord-Ouest.