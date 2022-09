Un chauffeur d’autobus scolaire arrêté après qu’une vidéo le montre en train de pousser deux étudiants noirs

Un chauffeur d’autobus scolaire en Géorgie a été licencié puis arrêté après qu’une vidéo virale de lui bousculant deux étudiants noirs soit devenue virale. Le bureau du shérif du comté de Morgan a arrêté James O’Neil vendredi. Il a été accusé de deux chefs d’accusation de batterie après qu’une vidéo sur un téléphone portable l’ait montré en train de devenir physique avec un enfant de 6 ans et un enfant de 10 ans dans le bus scolaire.

«Le chauffeur du bus scolaire du comté de Morgan – James O’Neil – a été licencié et arrêté après avoir poussé des frères et sœurs – des enfants de 6 et 10 ans – pour avoir refusé de s’asseoir à l’arrière du bus. Les parents disent que l’avant du bus est généralement réservé aux enfants de cet âge », lit-on dans la légende de la vidéo.

Les parents des enfants ont jugé l’incident raciste.

Voici la vidéo virale :

GÉORGIE: Le chauffeur du bus scolaire du comté de Morgan – James O’Neil – a été licencié et arrêté après avoir poussé des frères et sœurs – des enfants de 6 et 10 ans – pour avoir refusé de s’asseoir à l’arrière du bus. Les parents disent que l’avant du bus est généralement réservé aux enfants de cet âge. @CBS46 pic.twitter.com/DUbgf3xdJz – pignons shon (@shongables) 19 septembre 2022

La mère des enfants, Nequania Carter, en parlant à Fox5, a déclaré : « Mon fils est terrifié, il avait peur, il a appelé sa sœur aînée car vous pouviez entendre qu’il pleurait… il était horrifié… vous êtes censé le protéger. Elle a en outre ajouté que la confrontation avait commencé lorsque O’Neil avait demandé à l’enfant de 6 ans de s’asseoir à l’arrière du bus. Le garçon ne s’est pas conformé et c’est ainsi que le conducteur est devenu physique.

Elle a ajouté qu’elle ne savait pas pourquoi on avait demandé à ses enfants de s’asseoir à l’arrière du bus parce que les lycéens s’y asseyaient. Habituellement, les primaires sont assises juste derrière le chauffeur de bus.

Le système scolaire à charte du comté de Morgan, tout en parlant à Fox5, a déclaré qu’il travaillait avec les autorités et qu’il avait renvoyé O’Neil.

«Le système scolaire à charte du comté de Morgan a été mis au courant d’un incident vendredi après-midi impliquant un chauffeur de bus et des étudiants. Nous avons pris des mesures immédiates, notamment en informant le bureau du shérif du comté de Morgan, avec qui nous travaillons pendant l’enquête. Nous ne pouvons pas partager plus de détails ou commenter car il s’agit d’un problème de personnel ; cependant, le chauffeur a été licencié », lit-on dans le communiqué.

