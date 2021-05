Un chauffeur d’ambulance musulman exécute les derniers rites d’une femme hindoue sans domicile décédée de Covid au Cachemire

Dans une démonstration d’harmonie communautaire au milieu de la pandémie mortelle, un chauffeur d’ambulance musulman à Mendhar, au Cachemire, a récemment incinéré le corps d’une femme hindoue décédée des suites d’un coronavirus. Le chauffeur, identifié comme étant Mir Ahmed, a décidé d’accomplir les derniers rites de la femme, qui était sans abri et vivant avec un handicap mental. Ahmed a effectué les rites pour la femme, même après que les membres de sa propre famille et ses connaissances aient refusé de toucher son corps par peur du coronavirus.

L’incident s’est produit mercredi dans la région frontalière de Mendhar, dans le district de Poonch au Cachemire. Il y a deux jours, la femme restée non identifiée et de mauvaise santé mentale a été retrouvée en train d’écrire dans la douleur sur le bord d’une route à Mendhar. Se battant pour respirer, la femme a été repérée par les habitants, puis emmenée à l’hôpital pour y être soignée avec l’aide de la police locale et de membres de la société civile. Malgré les meilleurs efforts des médecins de l’hôpital du sous-district de Mendhar, la femme n’a pas survécu.

Cependant, malgré sa mort mercredi matin, aucun parent ou associé connu de la femme ne s’est manifesté pour effectuer les derniers rites de la victime. C’est à ce moment qu’Ahmed est intervenu. Ahmed, qui travaille comme chauffeur d’ambulance pour le Département de la santé et du bien-être familial du Jammu-et-Cachemire, a surmonté les divisions communales et a agi hors de l’humanité. Vêtue d’un kit EPI, Ahmed a mis le feu au bûcher de la femme et a effectué ses derniers rites.

L’incident est l’un des nombreux incidents d’harmonie communautaire à un moment de stress et de perte qui ont fait surface à travers l’Inde au cours du mois dernier, alors même que les cas de Covid-19 et les décès associés ont augmenté de façon exponentielle.

Plus tôt en avril, deux jeunes frères musulmans ont effectué les derniers rites du corps d’une personne hindoue décédée d’un coronavirus à Telangana. L’incident s’est produit dans le village de Katepally, dans l’État de Pedda Kodapgal Mandal.

