Un chauffeur d’ambulance épuisé se reposant contre un arbre à Manipur est le visage de la crise de Covid-19 en Inde

Alors que l’Inde souffre de la détresse de la deuxième vague de coronavirus, le pays a été témoin d’un manque massif de ressources et de services. Des crématoriums surpeuplés aux hôpitaux à court de lits et d’installations médicales, l’Inde a enregistré mercredi le plus grand nombre de décès par covid, avec 4 205 décès. Les travailleurs de première ligne ont exprimé des épuisements et des images de leur soi fatigué font souvent le tour des médias sociaux dans des légendes déchirantes. Dans l’un de ces articles viraux récents, un chauffeur d’ambulance allongé épuisé sous un arbre attire l’attention des internautes sur l’état paralysant du pays alors que les cas de covid ne cessent d’augmenter.

La photo montre un chauffeur d’ambulance de 24 ans identifié comme étant Sangmuan du district de Churachand à Manipur. Sanguman est vu se reposer avec lassitude contre un coffre dans un kit EPI. Il est engagé comme chauffeur sous le CMO Churachandpur et gagne Rs 248 par jour. Cependant, ces hommes qui sont constamment sur pied pour transporter les patients sont surchargés de travail et ne reçoivent aucun incitatif.

Le message a été partagé par l’ami de Sanuman qui a écrit: «Voici mon jeune ami Sangmuan, 24 ans, après plusieurs voyages. Engagé comme ambulancier sous le CMO Churachandpur, il gagne Rs 248 par jour. Mettant leur vie en danger, sans aucune incitation supplémentaire, les travailleurs de première ligne ont besoin de notre soutien (sic). «

L’utilisateur, identifié comme Golan Naulak, a attiré l’attention des gens sur une collecte de fonds lancée pour « Soutenir la réponse au COVID-19 + les travailleurs de première ligne à Churachandpur, Manipur ».

Pour soutenir nos travailleurs de première ligne, nous avons lancé une campagne sur @ketto:https://t.co/e5ZmEGA2IrPS: Je ne possède pas cette vidéo, la vidéo complète est plus longue. Peut DM. (2/2) – Golan Naulak (@GolanNaulak) 12 mai 2021

«Pour aggraver le nombre extrêmement faible de lits d’hôpitaux oxygénés et ventilés, il y a non seulement une crise de financement aiguë, mais aussi une grave pénurie de ces médicaments essentiels mentionnés dans les protocoles de traitement et de gestion de Covid émis par l’ICMR, et des équipements de protection pour les travailleurs de la santé, y compris N95 masques et kits EPI », détaille les Levée de fonds.

On y lit en outre que les fonds amassés serviront à «soutenir les travailleurs de première ligne, y compris la mise en place d’une cuisine communautaire pour fournir des repas chauds. Mobiliser des volontaires formés pour aider les agents de santé dans la logistique – achat et transport de bouteilles d’oxygène, fournitures médicales, élimination des déchets biomédicaux. Achat de bouteilles d’oxygène, de concentrateurs d’oxygène et d’oxymètres pour renforcer les interventions d’urgence et la surveillance. Fournir des équipements de sécurité pour les travailleurs de première ligne tels que des masques N95, des kits EPI. «

Les fonds collectés dans le cadre de cette campagne seront administrés par l’équipe de soutien à l’intervention COVID-19 de Churachandpur.

Lundi, Manipur a signalé 424 nouveaux cas de COVID-19 et 13 autres décès, a déclaré un responsable. Il y a actuellement 4 604 cas actifs dans l’État, a-t-il déclaré. L’État a jusqu’à présent signalé 35 778 cas et 489 décès, a rapporté PTI.

