Un chauffeur d’ambulance de Mathura transporte 15 patients Covid à l’hôpital malgré l’annonce du décès de sa mère

Prabhat Yadav, chauffeur d’ambulance, travaillait son quart de travail habituel et transportait les patients Covid vers les hôpitaux de Mathura lorsqu’il a reçu un appel de sa famille l’informant que sa mère était décédée. Sans se décourager, Yadav a poursuivi son quart de travail, pensant que son travail était plus important que de rentrer chez lui, et a emmené un total de 15 patients positifs au Covid-19 à l’hôpital.

Yadav a dit Temps de l’Inde, «J’étais secoué, mais j’ai dû reprendre le contrôle et continuer. Je ne pouvais pas simplement abandonner ce que je faisais. Le travail que nous faisons est essentiel. «

Le même jour, Yadav a terminé son quart de travail et a parcouru 200 km pour rejoindre son village Mainpuri. Il a ensuite effectué les derniers rites de sa mère et est retourné au travail le lendemain.

Yadav, qui conduit 108 ambulances depuis près de neuf ans, a été choisi pour le service Covid l’année dernière en mars. Cependant, il a été relevé de ses fonctions après la baisse du nombre de cas l’année dernière. Yadav était de retour au travail en avril après le début de la deuxième vague.

Selon un rapport de TOI, le père de Yadav était décédé des suites de Covid-19 en juillet de l’année dernière. Même alors, Yadav rentra chez lui, accomplit les derniers rites de son père et retourna à son travail en un jour.

Ajay Singh, directeur du programme des services d’ambulance 102 et 108 de Mathura, a déclaré que Yadav avait reçu l’ordre de rester à la maison pendant quelques jours après les funérailles de sa mère, mais il avait refusé et voulait rentrer immédiatement. Singh avait organisé le voyage de retour de Yadav chez lui, car l’état est verrouillé et aucun transport public n’était disponible. Selon lui, Yadav est un travailleur dévoué.

Yadav a dit à TOI: «Ma mère est partie. Si je peux sauver certaines personnes, elle serait fière. «

