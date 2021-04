Dehradun: À un moment où la fraternité médicale du pays a du mal à faire face au traitement du nombre croissant de cas de Covid-19, un chauffeur d’ambulance dansant de Haldwani (Uttarakhand) gagne les cœurs. Sous la pression du travail, le chauffeur d’ambulance a sauté dans un barat vêtu d’un kit EPI et a secoué une jambe au son des tubes de Bollywood.

L’incident s’est produit à l’extérieur du Sushila Tiwari Medical College lundi soir à Haldwani, une ville située à environ 280 km de Dehradun, qui observe actuellement le couvre-feu de Covid. Au milieu des restrictions de Covid, un «baarat» (procession de mariage) passait près de l’institution avec un nombre limité de baratis.

Soudainement, un homme vêtu d’un kit EPI a sauté et a commencé à danser sur les airs des numéros à succès de Bollywood joués par le barat. Au début, les «baraatis» étaient désemparés et terrifiés, mais se sont vite rendu compte que le danseur de mariage non invité était en effet un chauffeur d’ambulance qui attendait à l’extérieur de l’hôpital.

Vêtu d’un kit EPI, le danseur nommé Mahesh a contribué à remonter le moral des baratis. Mahesh, qui avait travaillé 18 heures par jour pour lutter contre la crise de Covid-19, a déclaré que lui et d’autres comme lui avaient également besoin d’une pause. S’adressant à News18, Mahesh a déclaré qu’il s’était joint à la procession de mariage et avait commencé à danser pour donner du peps à sa propre humeur ainsi qu’à celle des sombres baraatis. Il a noté que seuls quelques invités dansaient et que la plupart semblaient inquiets ou effrayés. Cela ne ressemblait pas à une procession de mariage ordinaire. Mais dès que Mahesh s’est joint, le moral des baratis s’est redressé et tout le monde a commencé à danser.

Une vidéo du chauffeur d’ambulance dansant a été tournée par l’un des invités du mariage et est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

Pour freiner le nombre croissant de cas de Covid-19, le gouvernement de l’État a fixé une limite supérieure de 50 invités pour les réceptions de mariage. Les parties concernées doivent demander l’autorisation de l’administration locale.

Soit dit en passant, le mois en cours est également qualifié de «saison des mariages». Cependant, en raison de Covid-19, de nombreux couples ont reporté leurs mariages tandis que certains ont préféré organiser les cérémonies selon les protocoles établis par le gouvernement de l’État.

La semaine dernière, un marié nommé Umesh Dhoni a épousé la mariée Manju Kanyal dans le quartier d’Almora lors d’une cérémonie en ligne après que le marié ait été testé positif à Covid. Dans le but de contrôler les cas de Covid, de nombreuses villes de l’Uttarakhand, notamment Dehradun, Haldwani, Rishikesh, Rudrapur et Ramnagar, respectent le couvre-feu qui devrait prendre fin le 3 mai.

(Avec les contributions de Shailendra Negi)

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici