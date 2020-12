Un homme a été tué et au moins deux autres ont été blessés dans un accident mortel à la frontière américano-mexicaine au sud de San Diego.

Un conducteur de 27 ans de Santa Ana, en Californie, serait décédé après s’être écrasé dans une barrière métallique alors qu’il tentait de traverser les États-Unis dans une voie fermée au port d’entrée de San Ysidro juste après 14 heures, heure locale, mardi.

Avant de s’écraser contre la barrière, le chauffeur aurait heurté deux vendeurs du côté mexicain du port – un homme de 70 ans et une femme de 49 ans, en fauteuil roulant.

La cause de l’accident reste incertaine et une enquête est en cours.

Des témoins ont déclaré que le conducteur voyageait à grande vitesse quelques instants avant l’impact mortel.

Le conducteur de la berline Hyundai grise, un homme de 27 ans du comté d’Orange, a été déclaré mort sur les lieux

Avant de heurter la barrière, le conducteur aurait percuté un homme et une femme en fauteuil roulant.

Un porte-parole de la California Highway Patrol (CHP) a confirmé à DailyMail.com que le conducteur avait été déclaré mort sur les lieux. Il n’a pas encore été nommé.

Au volant d’une berline Hyundai grise, le conducteur a traversé sur le sol américain, mais son véhicule a été désactivé quelques instants plus tard après s’être écrasé dans la barrière de confinement métallique.

Des images téléchargées sur les réseaux sociaux ont montré la berline écrasée entourée par la police près des portes menant aux États-Unis.

Les vendeurs, hommes et femmes, heurtés par la voiture auraient subi des blessures «modérées».

Ils ont été transportés à l’hôpital via des ambulances de la Croix-Rouge mexicaine pour recevoir un traitement supplémentaire.

Parce que les deux victimes ont été frappées sur le sol mexicain et que le conducteur s’est arrêté aux États-Unis, le CHP a déclaré que l’incident faisait actuellement l’objet d’une enquête en deux moitiés entre la police américaine et mexicaine.

La police de Tijuana enquête sur les circonstances entourant la frappe de l’homme et de la femme, tandis que CHP enquête sur l’accident.

Un porte-parole de CHP a déclaré que l’on ne sait pas actuellement à quelle vitesse la berline roulait dans les moments qui ont précédé l’accident, mais a déclaré que le véhicule « devrait rouler à une certaine vitesse » pour causer le nombre « important » de dommages subis par la voiture. .

Le véhicule a réussi à entrer aux États-Unis mais a été désactivé après s’être écrasé dans la barrière

Le port de San Ysidro est fermé depuis le 21 mars à tous, sauf aux « passages essentiels » en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours. Le point d’entrée devrait rester fermé jusqu’au 21 janvier 2021 au moins.

Neuf voies du passage frontalier ont été fermées après l’accident alors que plusieurs agents des forces de l’ordre ont encerclé la zone.

En conséquence, le trafic a été sauvegardé dans les deux sens.

Un témoin de l’accident de mardi après-midi a déclaré à Telemundo qu’un autre accident s’était produit dans le port la veille, qu’il attribuait à la précipitation pour que les gens rentrent chez eux pour Noël.

« La vérité est que les gens sont stressés et que ces types d’accidents se produisent, et plus encore en ce moment [of year] », a déclaré le témoin anonyme.