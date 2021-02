Un chauffeur arrêté en lien avec la mort par délit de fuite du père de Nicki Minaj

Le lieutenant-détective Stephen Fitzpatrick de la brigade des homicides de la police de Nassau a annoncé que Charles Polevich, 70 ans, s’était rendu mercredi et avait été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident de voiture avec un décès et de falsification de preuves.

Polevich a plaidé non coupable des accusations et a été libéré moyennant une caution de 250 000 dollars, selon son avocat, Michael Scotto.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’affaire, Scotto l’a décrite comme un accident tragique et a ajouté que leurs pensées allaient à la famille Maraj.

Le père du rappeur, Robert Maraj, 64 ans, que la police avait précédemment confirmé à CNN était le père de Minaj, marchait à Mineola, Long Island, vendredi soir quand il a été « frappé par un véhicule non décrit en direction du nord qui a quitté les lieux du accident », a déclaré la semaine dernière le département de police du comté de Nassau.

Maraj est décédé plus tard à l’hôpital, a indiqué la police.

Fitzpatrick a également déclaré à CNN qu’après l’incident, Polevich aurait modifié et caché son break Volvo blanc pour tenter de le cacher à la police. Grâce à des images de sécurité, la police a pu suivre la voiture jusqu’à la maison du suspect, a-t-il déclaré.

« Il est absolument conscient de ce qui s’est passé », a déclaré Fitzpatrick. «Il est sorti de la voiture et il a regardé le défunt, est monté dans sa voiture et a pris la décision consciente de partir. Au lieu de composer le 911, au lieu d’appeler une ambulance pour l’homme, il est rentré chez lui et a secrété son véhicule. «

Polevich n’a pas d’antécédents criminels, a déclaré Fitzpatrick, ajoutant que la police ne pouvait pas vérifier si Polevich était en état d’ébriété au moment de l’incident, car il avait fui les lieux. Mais, a-t-il expliqué, sur la base du suivi de ses mouvements, il ne semble pas qu’il se trouvait dans un bar avant l’incident.

La police est en contact avec la famille de Maraj concernant l’enquête et l’arrestation.