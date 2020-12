Un conducteur qui a effectué un voyage record d’un bout à l’autre de la Grande-Bretagne a attendu six mois pour réclamer le titre afin d’éviter des poursuites, a déclaré un tribunal, alors qu’il fait face à des accusations de conduite dangereuse.

Thomas Davies, 29 ans, a effectué le voyage de 837 milles de Land’s End à Cornwall à John O’Groats en Écosse en septembre 2017, dans ce qu’il a affirmé être le temps le plus rapide de l’histoire à terre de neuf heures et demie.

Cependant, Davies, de Corwen dans le nord du Pays de Galles, est maintenant jugé accusé d’avoir conduit « extrêmement dangereusement » dans son Audi A5 S5 spécialement adaptée avec un moteur de 4,2 litres afin de réaliser l’exploit.

Il est également accusé d’avoir déclaré son dossier six mois plus tard pour éviter d’être poursuivi pour excès de vitesse. Au Royaume-Uni, des poursuites judiciaires pour excès de vitesse doivent être engagées dans les six mois suivant l’incident.

Le procureur Ryan Murray a déclaré à Truro Crown Court: « Il s’agit d’une affaire concernant deux conseils du Royaume-Uni – John O’Groats dans le nord de l’Écosse et Land’s End ici à Cornwall et l’ambition du défendeur de voyager d’un de ces points à l’autre, dans un véhicule à moteur plus rapidement que n’importe qui d’autre ne l’avait jamais fait auparavant. Il s’agit également, selon l’accusation, de méthodes illégales qu’il a utilisées pour réaliser son ambition. «

Il a dit que détenir un record « vaut très peu si on ne peut pas en parler au monde ».

«Pourquoi a-t-il attendu avril 2018? Il semble que ce soit une décision délibérée « , a déclaré M. Murray. » Les excès de vitesse dans ce pays doivent être poursuivis dans les six mois suivant leur réalisation. Il est clair que l’accusé le savait et pensait que s’il attendait plus de six mois, il ne pourrait pas être poursuivi.

M. Murray a déclaré qu’il faudrait normalement environ 15 heures pour voyager de Land’s End à John O’Groats, mais Davies a réussi à le faire en neuf heures et 36 minutes.

Il a dit que Davies aurait dû conduire « très vite » pour atteindre ce temps, avec une vitesse moyenne d’environ 89 mph.

« Après tout, les records de vitesse ne sont pas facilement battus par les véhicules qui roulent lentement », a-t-il ajouté.

La police a fait une descente au domicile de Davies en août 2018 et a fouillé la voiture qu’il utilisait pour terminer le voyage record.

Ils ont trouvé deux transpondeurs sous la plaque d’immatriculation avant et deux sous l’arrière, qui sont utilisés pour détecter les radars. Les agents ont également trouvé un réservoir de carburant de 80 litres dans le coffre de la voiture, qui, selon l’accusation, était descellé et libre de cliqueter.

Davies est accusé de deux chefs d’accusation de conduite dangereuse, qui se réfèrent à sa façon de conduire sur des routes, y compris les M6, M5 et A30, et pour avoir le réservoir de carburant supplémentaire à l’arrière de sa voiture.

Il est également accusé de deux chefs d’accusation de détournement du cours de la justice pour avoir affiché de fausses plaques d’immatriculation pour éviter les radars et pour avoir équipé son Audi des détecteurs de radars. Il fait face à des frais supplémentaires pour l’utilisation de fausses plaques d’immatriculation.

Davies nie toutes les accusations.

Pendant le voyage, le pilote d’endurance n’aurait rencontré qu’un seul feu rouge, dépassé 50 radars et traversé 15 constabulaires de police – et n’aurait fait qu’un arrêt.

Neal Champion, un motocycliste, détenait le record précédent du voyage, le complétant en 11 heures 14 minutes à une vitesse moyenne de 78,7 mph en 1984.