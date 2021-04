Un CONDUCTEUR a été arrêté, soupçonné de meurtre, après avoir prétendument fauché et tué un homme et en a laissé un deuxième grièvement blessé.

Le suspect, 26 ans, est accusé d’avoir pénétré dans la paire après une dispute à côté d’un supermarché Marks and Spencer à Walton-on-Thames, Surrey.

La police a lancé une enquête pour meurtre après qu'un chauffeur aurait fauché deux personnes – en tuant une

L'horreur s'est produite à côté d'un supermarché Marks and Spencer à Walton-on-Thames, Surrey

Il est allégué qu'un homme est entré dans sa BMW blanche après une dispute et est entré dans les hommes

La police de Surrey a déclaré avoir été appelée pour signaler une altercation entre un groupe d’hommes vers 14 h 15 jeudi.

La police a déclaré que l’un des hommes était monté dans sa voiture, une BMW blanche, et aurait conduit dans deux autres.

Malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux, un homme dans la quarantaine a été déclaré mort sur les lieux.

Un deuxième homme a été transporté par avion à l’hôpital mais devrait se rétablir.

Un homme de 26 ans a été arrêté pour meurtre et tentative de meurtre, a indiqué la police.

Les agents ont confirmé qu’ils ne recherchaient actuellement personne d’autre en lien avec l’incident pendant qu’ils poursuivent leurs enquêtes.

L’inspecteur en chef-détective Dave Springett a déclaré: «D’après nos premières enquêtes, il semble qu’une altercation a eu lieu, conduisant à une confrontation physique, qui a ensuite conduit l’un des membres du groupe à monter dans sa voiture et à conduire vers deux des autres hommes.

«Tragiquement, cela a entraîné la mort d’un homme et en a laissé un autre gravement blessé et nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période extrêmement difficile.»

La police de Surrey a exhorté quiconque ayant des informations à se manifester, citant la référence d’incident PR / P21083894.

