Un chaudron israélo-palestinien teste les États-Unis lors de la visite de Blinken

JERUSALEM – Un pic alarmant de violence israélo-palestinienne et des réponses acerbes des deux côtés mettent à l’épreuve l’administration Biden alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken plonge dans un chaudron de méfiance et de colère croissantes lors de visites en Israël et en Cisjordanie cette semaine. Ce qui devait déjà être un voyage chargé de tensions sur les différences entre l’administration et le nouveau gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est considérablement compliqué au cours des quatre derniers jours avec une série d’incidents meurtriers. L’acte diplomatique de Blinken commence lundi après avoir effectué une brève visite en Égypte qui a été presque entièrement éclipsée par la détérioration de la situation sécuritaire en Israël et en Cisjordanie.

Les responsables américains affirment que le thème principal des conversations de Blinken avec Netanyahu et le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas sera la “désescalade”. Pourtant, Blinken arrivera en Israël juste un jour après que le cabinet de sécurité de Netanyahu a annoncé une série de mesures punitives contre les Palestiniens en réponse à un week-end de tirs meurtriers au cours desquels des assaillants palestiniens ont tué sept Israéliens et blessé cinq autres à Jérusalem. Ces tirs faisaient suite à un raid israélien meurtrier en Cisjordanie jeudi qui a tué 10 Palestiniens, pour la plupart des militants.

La violence a fait de janvier l’un des mois les plus sanglants en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est depuis plusieurs années. Alors que le voyage de Blinken est prévu depuis plusieurs semaines et suivra les visites du conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, et du directeur de la CIA, Willian Burns, ce sera l’engagement américain au plus haut niveau avec Netanyahu depuis qu’il a repris le pouvoir le mois dernier et le premier depuis le flambée de violence.

Déjà aux prises avec la politique d’extrême droite du nouveau gouvernement israélien et son opposition à une résolution à deux États du conflit de longue date, les responsables américains doivent encore peser sur les mesures de représailles qui incluent le scellement et la démolition des maisons des assaillants palestiniens, l’annulation prestations de sécurité sociale pour leurs familles et de distribuer davantage d’armes aux civils israéliens.

Le plus alarmant a peut-être été la vague promesse de Netanyahu de « renforcer » les colonies israéliennes de Cisjordanie, construites sur des terres occupées que les Palestiniens revendiquent comme le cœur d’un futur État. Bezalel Smotrich, un ministre ultranationaliste que Netanyahu a chargé de la politique de colonisation, a déclaré qu’il chercherait de nouvelles constructions dans une section stratégique de la Cisjordanie appelée E1. Les États-Unis ont bloqué à plusieurs reprises les tentatives précédentes d’Israël de développer la région.

Les responsables américains ont cependant critiqué la décision d’Abbas de suspendre la coopération sécuritaire palestinienne avec Israël à la suite du raid en Cisjordanie.

“Nous voulons que les parties ne cessent pas la coopération en matière de sécurité mais améliorent vraiment la coordination en matière de sécurité”, a déclaré Barbara Leaf, la plus haute diplomate américaine pour le Moyen-Orient. “Nous appelons à la désescalade et à l’apaisement de la situation.”

Avant sa rencontre avec Blinken, Netanyahu a déclaré dimanche que la réponse d’Israël ne visait pas à exacerber les tensions.

« Nous ne recherchons pas une escalade, mais nous sommes prêts à tout scénario », a déclaré Netanyahu lors d’une réunion du Cabinet. “Notre réponse au terrorisme est une main lourde et une réponse forte, rapide et précise.”

Les Palestiniens et certains groupes de défense des droits de l’homme pensent que les représailles israéliennes, y compris la démolition des maisons des familles des assaillants, constituent une punition collective et sont illégales au regard du droit international. La tourmente a ajouté un autre point au long agenda diplomatique de Blinken qui devait déjà inclure la guerre de la Russie contre l’Ukraine, les tensions avec l’Iran et les crises au Liban et en Syrie ; qui pèsent tous lourdement dans les relations américano-israéliennes.

Soulager les tensions sur ces questions, ou du moins en éviter de nouvelles, est au cœur de la mission de Blinken malgré l’opposition de Netanyahu à deux des principales priorités de Biden au Moyen-Orient : relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Mais, avec ces deux questions au point mort et peu d’espoir de reprise des négociations, l’administration tente simplement de maintenir les concepts sous assistance respiratoire.

Entre-temps, l’administration a décidé d’améliorer les liens avec les Palestiniens que l’ancien président Donald Trump avait rompus. Bien qu’il ait repris l’assistance suspendue des États-Unis, son objectif de rouvrir le consulat américain à Jérusalem pour traiter les questions palestiniennes et la possibilité de permettre aux Palestiniens de rouvrir leur mission diplomatique à Washington ont été bloqués par une combinaison de l’opposition israélienne et Obstacles juridiques américains. Il est peu probable que Blinken soit en mesure d’offrir aux Palestiniens le moindre signe de progrès sur l’une ou l’autre de ces questions, tout en plaidant en faveur de nouvelles réformes politiques au sein de l’Autorité palestinienne.

Les États-Unis sont également restés silencieux sur les changements radicaux proposés par Netanyahu au système judiciaire israélien, qui permettraient aux législateurs d’annuler les décisions de la Cour suprême. Ces dernières semaines ont vu des manifestations de masse à Jérusalem et à Tel-Aviv contre les propositions qui, selon les critiques, porteraient gravement atteinte à la position démocratique d’Israël.

« Il est clair que cette question des paquets de législation judiciaire est celle qui a suscité des discussions intenses et intenses, des débats au sein de la société israélienne », a déclaré Leaf. “C’est clairement une mesure du dynamisme de la démocratie que cela soit si clairement contesté de haut en bas dans tous les segments de la société israélienne.”

Alors qu’elle et d’autres responsables américains ont parlé de l’importance des « valeurs partagées » avec Israël, ils ont évité de commenter ce qu’ils considèrent comme une question purement intérieure.

“Mais maintenant, c’est devenu un problème” en raison de sa vitesse et de sa portée, du tollé général et de l’inquiétude croissante des dirigeants juifs américains et des membres du Congrès, a déclaré Eytan Gilboa, un expert américano-israélien à l’université Bar-Ilan.

« Il y a beaucoup de confusion sur ce que fait le gouvernement israélien », a-t-il dit. “Si pour Netanyahu l’Iran est le problème majeur, en poussant la réforme judiciaire, il détourne l’attention de la question numéro un, plus critique, du programme nucléaire iranien.”