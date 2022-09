Internet est un endroit incroyable. Avec sa pléthore de contenu, nous tombons souvent sur certaines vidéos et images qui nous époustouflent. Parfois, cela nous fait remettre en question les étranges miracles de la nature et les possibilités infinies que recèle le monde.

Une vidéo partagée sur Reddit, une agrégation de nouvelles sociales américaines, prouve que les créations étonnantes de la nature sont bien réelles. Téléchargée sur la plateforme en ligne par un utilisateur de Reddit nommé u/Alloth, la vidéo dépeint un adorable chaton né avec un « troisième globe oculaire ».

“Chat avec un troisième globe oculaire”, lit la légende.



La vidéo qui a créé un buzz sur les réseaux sociaux révèle une femme tenant un chaton tacheté dans ses mains. Cependant, les utilisateurs sont surpris lorsque la femme soulève doucement une paupière du petit félin. Il est dévoilé que l’une des orbites du chaton contient deux yeux au lieu d’un, qui semblent fusionnés.

Les utilisateurs curieux de Reddit n’ont pas mis beaucoup de temps à atterrir dans la section des commentaires avec leurs questions brûlantes concernant le chaton inhabituel mais adorable. Alors qu’un utilisateur s’est exclamé : “C’est lui l’élu !” un autre a exprimé son inquiétude et a demandé: «Le troisième œil est-il fonctionnel? Partage-t-il une rétine ? »

Répondant à toutes les discussions et hypothèses du profane, un vétérinaire a expliqué : « Des mutations aléatoires se produisent tout le temps. La plupart d’entre eux sont corrigés ou la cellule est éliminée avant de se multiplier. Parmi ceux qui restent, la plupart d’entre eux ne sont pas pertinents, dans une partie non codante de l’ADN. Mais très peu réussissent et provoquent un changement intéressant comme celui-ci.

Dans un cas similaire mais avec un bébé humain cette fois, une vidéo d’un bébé né avec une structure en forme de corne au lieu de jambes a déconcerté les médecins du district de Shivpur dans le Madhya Pradesh.

