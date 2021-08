Un château historique du XIXe siècle sur une petite île isolée construite par un playboy victorien pourrait être le vôtre pour 1 £

Un château HISTORIQUE vieux de 120 ans sur une petite île isolée a été mis en vente – et pourrait être le vôtre pour seulement 1 £.

Le château en ruine de Kinloch sur l’Isle Rùm en Écosse est à la recherche d’un nouveau propriétaire pour reprendre l’incroyable propriété.

La propriété en ruine est à la recherche d’un nouveau propriétaire Crédit : SWNS

Cela pourrait être le vôtre pour seulement 1 £ – mais a besoin de travaux de réparation majeurs Crédit : SWNS

Actuellement, il appartient à NatureScot, l’organisme public pour le patrimoine national de la nation, et a besoin de 20 millions de livres sterling de réparations.

Le château de retraite délabré du XIXe siècle était autrefois un lieu de prédilection pour les fêtes, la chasse au cerf, le tir au gibier et la pêche.

Construit par un millionnaire victorien, le manoir en grès rouge à tourelles abrite toujours le dernier orchestrion fonctionnel au monde – qui lui-même aurait besoin d’une rénovation de 50 000 £.

L’instrument compliqué, qui appartenait à la reine Victoria, émule un orchestre de 40 musiciens.

Le château, sur l’île des Hébrides intérieures, serait l’un des favoris du prince Charles, qui aurait soutenu les plans antérieurs pour sauver le château.

NatureScot est maintenant à la recherche d’un particulier, d’une association caritative, d’une fondation ou d’une entreprise privée pour faire des propositions pour la reprise de l’impressionnante maison.

Tout nouveau propriétaire prometteur devra prouver qu’il a les ressources nécessaires pour sauver le monument de catégorie A – et qu’il prévoit d’améliorer l’avenir de la petite île où il se trouve.

La propriété glamour est décorée pour la royauté Crédit : SWNS

La propriété vieille de 120 ans était le lieu de prédilection pour les fêtes et la chasse Crédit : SWNS

Le prospectus dit : « C’est une occasion unique de prendre possession du château de Kinloch sur l’île de Rum au large de la côte ouest de l’Écosse.

« C’est une chance rare de créer un héritage durable de cet imposant pavillon de chasse ; de le faire revivre pour qu’il puisse à nouveau jouer son rôle dans le soutien de l’île et de sa communauté ; d’assurer son avenir pour les générations à venir. «

Le château de Kinloch a été construit par le playboy multimillionnaire de Lancastre Sir George Bullough entre 1897 et 1900.

L’imposant pavillon de chasse offrait aux clients la possibilité de s’adonner aux sports des Highlands.

Les chambres sont aménagées comme elles l’auraient été à son apogée – remplies de sculptures, d’œuvres d’art et d’un piano à queue Steinway.

Il y a des lits à baldaquin et une salle de bal au sol suspendu avec des murs en damas doré.

Un porte-parole de NatureScot a déclaré : « Notre priorité est de protéger et de conserver la nature écossaise, c’est donc là que nous devons concentrer nos ressources.

« Mais nous pensons que le château soutiendra la communauté avec le bon propriétaire, et nous avons travaillé dans ce sens au cours des dernières années.

« Le château de Kinloch n’est actuellement pas sur le marché libre à la vente. Nous travaillons à identifier un propriétaire bénéficiaire pour le château et le parc.

« Tout futur propriétaire devra contribuer à trois objectifs clés : assurer la conservation et la préservation du château, contribuer à la durabilité de la communauté du rhum et améliorer la nature du rhum, notamment en favorisant son plaisir et en minimisant l’impact du château sur l’environnement naturel. . »

Les nouveaux propriétaires seront invités à aider à préserver la magnifique propriété Crédit : SWNS