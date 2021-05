Un chat tombe dans une baignoire remplie d’eau pendant que l’homme prend son bain, regardez une vidéo virale

Une vidéo mignonne et amusante d’un chat a fait le tour d’Internet dans laquelle l’animal peut être vu en train de faire une erreur et de le regretter immédiatement. La vidéo, qui a été partagée sur Instagram par Imgur mercredi, montre un minou planant dans la salle de bain pendant que son propriétaire prenait un bain. Étant curieux, le chat a grimpé sur la baignoire et peut être vu debout sur le bord pendant un moment avant de décider d’intervenir prudemment.

Au début, il atterrit sur une surface sèche. Il essaie alors de plonger sa patte dans l’eau, mais en même temps, ses pattes glissent et le félin tombe dans l’eau à l’intérieur de la baignoire. Il réalise rapidement l’erreur, mais il est alors trop tard. Dans un effort pour sortir de l’horrible situation de remplissage d’eau, l’animal essaie de bouger ses pattes et, ce faisant, éclabousse beaucoup d’eau. Finalement, elle parvient à sauter hors de la baignoire en quelques secondes et sort tout droit de la salle de bain, juste pour être plus en sécurité. Tout en s’échappant de la situation, il donne également un coup de pied dans une tasse sur son chemin.

Peu de temps après le partage du clip de 16 secondes, il est devenu viral. La vidéo a obtenu plus de 21 000 vues sur l’application de partage de photos et de nombreux téléspectateurs ont réagi de manière hilarante.

Un spectateur était contrarié par le fait que l’audio manquait dans la vidéo car il voulait entendre les sons de l’éclaboussure lorsque le chaton a basculé dans l’eau et a ensuite tenté de s’en sortir. De nombreuses autres personnes ont souscrit à cette affirmation. Un autre utilisateur d’Instagram a déclaré qu’il agissait comme ce chat dans la vidéo chaque fois qu’il se trouvait dans de «nouvelles» circonstances. Alors que beaucoup ont exprimé de la pitié pour la situation du chat, quelques autres ont réagi avec des émojis rieurs en regardant la façon dont l’animal avait commis l’erreur.

