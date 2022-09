Un chat sursaute de peur après que l’aspirateur se soit déplacé automatiquement, Internet réagit

Les animaux sont connus pour posséder de meilleures capacités de reniflement et d’audition. En raison de leur grande dextérité auditive, les animaux peuvent entendre un son venant de loin que l’oreille humaine ne parvient parfois pas à détecter.

Une vidéo virale récente qui a fait rire Internet, montre un adorable chat, effrayé après avoir senti quelque chose bouger à proximité.

Mise en ligne sur le site de micro-blogging Twitter par un compte nommé CCTV Idiots, la vidéo a conquis le cœur des internautes, recueillant des likes et des réactions hilarantes.

Le visuel de 17 secondes s’ouvre sur un chat assis sur une chaise. À côté du félin, un homme, probablement son propriétaire, est également vu assis sur une chaise avec son ordinateur portable affiché devant lui, absorbé par son travail. Soudain, le chat entend quelque chose et commence à chercher ici et là l’origine du son.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, il est indiqué qu’un aspirateur Roomba maintenu sous une chaise à une certaine distance provoque du bruit et du mouvement. L’aspirateur Roomba est un type spécial d’aspirateur qui commence à fonctionner de lui-même après qu’un temps de nettoyage particulier est alloué dans l’appareil.

L’aspirateur Roomba commence à tourner tout seul tandis que l’homme reste inconscient. Au cours de son mouvement, le dispositif de nettoyage touche les pieds de la chaise, ce qui la fait également bouger. Dès que l’homme remarque que la chaise bouge automatiquement, il repousse sa chaise et saute de son siège.

Le félin, voyant la réaction effrayée de son propriétaire, bondit de sa chaise et bondit sur le sol, s’enfuyant terrifié. La vidéo hilarante se termine après que l’homme a remarqué le nettoyeur et pousse un soupir de soulagement.

Les utilisateurs de Twitter ont inondé la section des commentaires d’emojis rieurs et de GIF amusants, voyant la réaction chatouilleuse de l’homme et de son chat. Un utilisateur s’est senti désolé pour le félin et a dit “pauvre minou”. Un deuxième a dit: “Je sais juste que son âme a quitté son corps pendant un bref instant.”

Pauvre minou. 😳😂😂 — DonnaG (🦁🦁❤️💙💛) (@DonnaAslan) 5 septembre 2022

Je sais juste que son âme a quitté son corps pendant un bref instant. 😂 – Jenn (@magnific3ntfury) 5 septembre 2022

Une autre vidéo virale similaire qui a rendu hystériques les utilisateurs des médias sociaux montrait un chat curieux qui se coinçait le visage dans un aspirateur après avoir tenté de jouer avec.

