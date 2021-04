Une vidéo amusante partagée en ligne d’un chat surprotecteur vous fera sourire. Dans le clip d’une minute, le chat nommé Cecilia a vu le bébé pleurer et, pour tenter de le libérer, il a grimpé sur le père avant et lui a mordu le bras. Un félin d’un an est devenu visiblement inquiet après avoir vu le bébé Demarkus pleurer dans les bras de son père Angelo chez eux à Davao City aux Philippines.

Angelo essayait de faire dormir le bébé et le chat était couché avant de voir Démarkus sangloter. Elle se redressa alors que Demarkus refusait de dormir alors que son père blottissait le bébé pour le calmer. Mais les cris de bébé semblaient bouleverser le chat inquiet qui grimpe sur Angelo par le dos et vient à la défense de bébé, mordille le bras du père. Le père, ignorant les intentions du chat, éclata de rire devant le comportement surprotecteur du félin et se leva pour mettre la main sur Cecilia.

Selon Courrier quotidien , La mère de Demarkus, Dewanie Catapang, a révélé que le bébé avait commencé à faire des histoires car il voulait jouer après l’heure de la sieste, alors son père le tenait. Ils ne pensaient pas que cela inquiéterait leur chat, Cecilia et il essaie de le protéger.

La vidéo s’ouvre avec Cecilia mordant la main d’Angelo alors qu’il tient Demarkus debout pour le faire faire la sieste.

Selon Cats.org.uk, les chats deviennent protecteurs des bébés humains car ils les considèrent comme des « chatons humains ». Plus tôt, dans de nombreux cas, ils ont alerté ou agi rapidement lorsque le bébé est tombé malade ou est en danger. L’organisation qui travaille pour éduquer les parents de chats sur leurs animaux de compagnie a déclaré que les félins avaient sauvé la vie des bébés abandonnés et pris soin d’eux.

Le site Web déclare qu’un chat se joindra aux soins du bébé si vous le laissez et contrairement à la croyance commune, ils ne font pas les choses par jalousie ou par vengeance. le site Web a répertorié un certain nombre d’instructions que les propriétaires d’animaux doivent suivre lorsqu’ils attendent un bébé et comment permettre à leur félin de s’adapter au nouveau membre de la famille.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici