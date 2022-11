Un chat se coince la tête dans un seau à lait

Il y a un proverbe italien qui dit – “Les grosses bouchées s’étouffent souvent.” Le proverbe décourage les gens de devenir gourmands, car la gourmandise entraîne souvent la chute d’une personne. Cet enseignement moraliste est applicable dans toutes les sphères de la vie d’une personne. Pas seulement les humains, mais il semble que le règne animal souffre aussi des répercussions d’être trop gourmand. Récemment, une vidéo virale d’un chat se coinçant la tête dans un seau à lait a fait le tour d’Internet. L’amour d’un chat pour le lait est connu de tous. Bien que la cupidité de ce pauvre homme pour voler du lait lui ait littéralement coûté la tête.

La vidéo hilarante a été partagée sur Twitter le 28 novembre. “Le chat a été puni pour avoir volé du lait”, lit-on dans le tweet. Le clip de 11 secondes s’ouvre sur un chat dont la tête est coincée dans un récipient à lait. Le félin rusé voulait vraisemblablement voler du lait dans le seau, sous l’oubli du peuple.

Le chat, avec sa tête à l’intérieur du seau en acier, a semblé essayer de se débarrasser du récipient. Il marchait dans les rues, balançant la tête d’un côté à l’autre, semblant ne pas savoir comment se libérer des ennuis. La vidéo laisse les téléspectateurs sur une note décevante car on ne sait pas si le chat a pu sortir la tête du seau à lait ou non.

Ce n’est pas la première fois que l’on tombe sur de telles vidéos d’animaux, qui les montrent dans une situation similaire au chat. Plus tôt, dans une autre vidéo virale, un ourson noir a été vu en train de vivre une expérience de mort imminente alors que sa tête était coincée dans un seau.

La vidéo a été partagée par The Dodo sur Facebook. Les images horribles révèlent un homme essayant désespérément d’aider un bébé ours à enlever le seau. Après un effort considérable et l’aide d’autres personnes, l’homme a finalement pu sortir le seau en sciant l’ustensile.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici