Un chat sauve sa propriétaire d’une crise cardiaque en frappant sa patte sur sa poitrine pour la réveiller

Un CHAT a sauvé la vie de son propriétaire en tapant ses pattes sur sa poitrine alors qu’elle dormait après avoir eu une crise cardiaque.

Billy, sept ans, a également miaulé bruyamment à l’oreille de la réceptionniste médicale Sam Felstead pour la réveiller – et elle a pu alerter sa mère.

Sam et sa mère, avec qui elle vit, ont téléphoné au 999 mais on leur a dit qu’elle devrait attendre deux heures pour qu’une ambulance arrive 1 crédit

Karen a transporté d’urgence Sam, 42 ans, célibataire, à l’hôpital où les médecins ont confirmé qu’une artère bloquée avait provoqué une crise cardiaque.

Sam, qui doit maintenant prendre des pilules à vie, est restée trois jours avant de retourner chez sa mère et British Shorthair Billy.

Elle a dit : « Je ne doute pas qu’il m’a sauvé la vie.

“J’étais allé me ​​coucher en me sentant bien mais je me suis soudainement réveillé au petit matin couvert de sueur. Je ne pouvais pas bouger.

“Billy était sur ma poitrine et miaulait bruyamment dans mon oreille.

“Il ne fait pas ça normalement et il ne me quitterait pas.”

Thankful Sam, de Stapleford, Notts, a ajouté: «Ce n’est pas un chat de tour ni un chat léger.

“Ce n’est pas un chat qui veut être sur tes genoux. Il aime être seul.

“Il ne m’a jamais réveillé la nuit précédente, mais je suis tellement content qu’il l’ait fait cette fois.

“Les médecins ont dit que c’était un bon travail que j’aie été à l’hôpital quand je l’ai fait.”

Lucy Hoile, experte en comportement des chats, a déclaré que Billy avait peut-être remarqué des changements physiologiques chez Sam.

Elle a déclaré: «Il se peut que le fait qu’il lui ait sauté dessus et qu’il miaule soit un signe de son anxiété. C’était lui qui réagissait à la situation. Il lui a probablement sauvé la vie.