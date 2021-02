Un chat qui pleure apparaît sur la caméra de sécurité alors que Hooman le laisse seul à la maison pendant les vacances

La vidéo d’un chat nommé Fu Fu est devenue virale en Chine après que des images de la caméra de sécurité aient attrapé le chat British Shorthair en train de pleurer alors qu’il était laissé seul à la maison pendant les vacances.

Fu Fu, âgée de deux ans, originaire de la ville de Xuzhou, dans l’est de la Chine, a été laissée par son propriétaire Meng qui était parti célébrer le Nouvel An lunaire chez ses parents dans la ville voisine. Meng, en parlant à UNILAD, a dit qu’elle pensait qu’en raison de la nature timide de Fu Fu, il serait plus heureux de rester seul à la maison, mais la casquette a pleuré quand Meng a appelé son nom via le moniteur domestique. Les images de vidéosurveillance filmées dans la nuit du 8 février montrent les yeux du chat remplis de larmes lorsqu’il entendit le propriétaire l’appeler.

Meng a dit Courrier quotidien que Fu Fu est un chat collant qui pleure souvent lorsqu’il se sent anxieux ou affamé. Elle a ajouté que l’animal adorait passer du temps avec elle, mais pour s’assurer qu’il était bien nourri pendant son absence, Meng lui avait laissé suffisamment de nourriture et d’eau pour lui avant de partir.Elle surveillait régulièrement le chat seul à la maison grâce à des images de surveillance.

La vidéo de 17 secondes sur Douyin, La version chinoise de TikTok, montre Fu Fu avec les yeux levés, regardant dans la caméra alors que Meng appelait son nom à travers le moniteur.La voix de Meng peut être entendue parler à Fu Fu en disant: « Me manquez-vous? » Et qu’elle viendra de retour dans quelques jours.

Le chat confus regarde la porte avant de se retourner pour toucher la caméra avec sa patte. Ses yeux humides de larmes et sa réponse à la voix du Meng est une preuve à quel point le félin lui manquait.

La vidéo émotionnelle a gagné plus de 8 millions de likes sur les médias sociaux et la nouvelle star des médias sociaux Fu Fu est maintenant connue comme le « chat laissé pour compte ».

Meng partage qu’elle a eu le cœur brisé quand elle a vu la vidéo, alors elle a décidé de raccourcir son voyage et de rentrer chez elle à Fu Fu.