Dans une vidéo de 2 minutes partagée par Gulf Today, le félin peut être vu en train de traverser l’hôpital alors que les gens s’écartent pour lui faire la place et que certains disent à d’autres personnes de s’écarter du chemin. Le chaton a été examiné par des médecins et des infirmières qui ont découvert qu’il souffrait d’une infection oculaire et après une consultation, une clinique vétérinaire s’est présentée pour traiter l’animal. Dans la vidéo, un médecin peut être vu en train de mettre des gouttes oculaires dans les yeux du chaton pour traiter l’infection et ils ont été placés dans une boîte pendant qu’un agent de santé leur parlait.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy