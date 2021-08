Un chat prépare de délicieuses boissons dans une vidéo virale

Faites-vous partie de ces personnes qui semblent obsédées par le fait de regarder des vidéos de chats en ligne pendant des heures ? D’adorables vidéos d’animaux sont un énorme succès sur Internet, surmontées de chats effectuant diverses astuces et tâches qui deviennent virales en quelques secondes. De nos jours, un chat chef prend d’assaut Internet en préparant un plat à la fois. Vous devez être tombé sur des vidéos de ce chat en train de cuisiner et de préparer divers repas délicieux, y compris des boissons. Nous parlons de ‘Meow Chef’, avec le nom d’utilisateur ‘That Little Puff, sur Instagram.

Dans sa récente vidéo partagée le 4 août, on peut voir le chef ronronner préparer plusieurs boissons, surmontées d’un peu de chat. Sous-titré comme, ‘Yummy Yummy Meow. Voulez-vous une tasse ou une boisson ? », la vidéo de deux minutes montre le félin en train de couper du cactus, du fruit du dragon, du chocolat et de la mangue pour préparer diverses boissons délicieuses. Ce qui est encore plus réconfortant, c’est à quel point ses pattes sont mignonnes lorsqu’elles coupent des fruits ou utilisent le mélangeur. Après chaque boisson préparée, le chef pose avec sa création et miaule. Regardez la vidéo complète ici :

Le clip a été visionné plus d’un lakh de fois et a accumulé plus de 20 000 likes avec des centaines de commentaires. Les internautes ne sont pas seulement impressionnés par les compétences culinaires du chat, mais sont également impressionnés par le charme du chef. Alors que certains se sont renseignés sur les ingrédients utilisés pour les boissons comme le matcha, le cactus ou la barbe à papa, d’autres ont exprimé leur amour pour le félin.

L’un des utilisateurs a qualifié le Meow Chef de maître mixologue de miaou tandis qu’un autre a déclaré que le morceau de chat était sa partie préférée. Plusieurs utilisateurs ont demandé si le cactus était comestible ou ce qu’est le matcha. Quelqu’un a demandé comment le parent du chat avait amené le chat à déplacer les ustensiles. Une autre femme a écrit que son mari et elle adoraient les vidéos de Meow Chef et l’ont remerciée d’avoir fait leur journée.

