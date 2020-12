PORTSMOUTH, NH – Si jamais il y a eu une année où nous avons besoin d’entendre parler d’un miracle de Noël, c’est bien celui-ci.

Et c’est là que Benny, un chat noir de 14 ans, entre dans cette histoire.

Il y a sept ans, Benny a disparu de la maison de Nancy et Dave Bryant à Rochester, NH.Le couple avait emmené Benny dans leur famille en 2011 après que la fille d’un ami, qui était dans l’armée, eut besoin de lui trouver une maison.

Nancy et Dave sont des amoureux des animaux. Ils ont un chat, Squeaky; un chien de sauvetage de Caroline du Sud nommé Maezie; un cochon d’Inde nommé Lily; et un cockatiel, Henry.

«Ils sont notre famille», a déclaré Nancy, 65 ans, qui est à la retraite.

Benny était un chat aimant et a immédiatement volé leur cœur. Mais un jour, il est sorti et n’est jamais revenu. Ils avaient le cœur brisé. Ils ont mis des affiches et fouillé dans leur quartier et dans les bois en face de leur maison, mais il n’y avait aucun signe de lui.

«Nous avons juste pensé que quelque chose l’avait eu, alors nous avons perdu espoir», a déclaré Nancy.

Bien que les années passent, le couple n’a jamais oublié Benny.

«Pendant longtemps, nous avons beaucoup pensé à lui, puis c’était de moins en moins, mais pas tout le temps», a déclaré Nancy. «Il s’insinuait dans nos souvenirs de temps en temps.

Avance rapide jusqu’en décembre 2020. Un bon samaritain a trouvé un chat errant noir et l’a amené chez un vétérinaire à Portsmouth. Le chat était en bonne santé, mais comme un errant, il a été transféré au refuge NHSPCA à Stratham.

Les travailleurs du refuge ont scanné le chat à la recherche d’une micropuce et ont découvert qu’il en avait une. Mais trouver le propriétaire du chat a demandé du travail de détective pour animaux de compagnie. La puce a été enregistrée auprès du propriétaire d’origine du chat, la fille de l’ami de Dave et Nancy, qui était dans l’armée. Après une série d’appels téléphoniques, les travailleurs du refuge ont découvert que le chat était Benny et qu’il avait disparu depuis sept ans.

«L’un des responsables m’a dit:« Vous ne le croirez pas », a déclaré Kelly Marinel, responsable des soins aux animaux à la NHSPCA. «Nous étions tous assez étouffés et incrédules.»

Lorsque leur ami a appelé pour leur dire que Benny avait été retrouvé, Nancy et Dave ont été stupéfaits. «Il nous a fallu quelques jours pour le croire, même s’il était ici», a déclaré Nancy.

«C’était comme une chaîne miracle», a déclaré Dave.

Avec la nouvelle du rétablissement de Benny, le couple, tous deux retraités, est venu le chercher.

«Je suis en train de déchirer en ce moment», a déclaré Nancy lorsqu’on lui a demandé de se souvenir de leurs retrouvailles. « C’était incroyable. Ils sont sortis avec lui dans une petite cage. Je l’ai sorti tout de suite et l’ai enveloppé dans une petite couverture.

Le personnel du refuge a pris des photos et a regardé le couple sourire en revoyant Benny. «Nous étions tellement excités et heureux que le propriétaire et le chat soient réunis», a déclaré Marinel.

Nancy l’a tenu comme un bébé pendant tout le trajet à la maison. «Je lui ai chanté une berceuse pour qu’il s’endorme», dit-elle. «Chut, petit bébé, ne pleure pas. J’avais l’habitude de le chanter à mes petits-enfants.

Pour le personnel du refuge de la SPCA, la réunion a été particulièrement significative.

«La majorité des chats errants qui entrent ne sont pas réunis avec leur maison d’origine», a déclaré Marinel, ajoutant qu’après une période appelée prise errante, ils sont adoptables. «C’est agréable de pouvoir faire les retrouvailles avec le propriétaire d’origine qui recherchait son animal de compagnie bien-aimé.»

L’histoire met également en évidence la valeur des animaux de compagnie à micropuce.

«Les puces électroniques sont incroyables, car quoi qu’il arrive, le chat a un propriétaire lié», a déclaré Marinel. «Il est important de les tenir à jour. Parfois, nous aurons des chats ébréchés, et cela mène à une impasse.

Si quelqu’un trouve un chat qui, selon lui, est errant, amener le chat chez un vétérinaire pour qu’il soit vérifié pour une puce peut aider à déterminer si le chat est réellement perdu ou absent de son propriétaire. Dave et Nancy ne savaient pas que Benny avait une micropuce et ont dit qu’ils étaient tellement reconnaissants que cela avait aidé à ramener Benny à la maison.

Depuis son retour à la maison, Benny est extrêmement affectueux. Il dort sur le lit et cherche Nancy et Dave.

«Il me tape parce qu’il a besoin d’attention», a déclaré Nancy en parlant au téléphone de leurs retrouvailles. «Il est allongé juste ici à côté de moi alors que nous essayons de jouer aux cartes. C’est juste un super chat.

Il est allé chez le vétérinaire deux fois, pour un contrôle et pour mettre à jour ses vaccinations, car ils n’ont aucune idée de la date de son dernier vaccin. Il a développé un diabète et a perdu une dent, mais sinon, il est en bonne santé.

«Nous lui avons acheté un nouveau lit et un radiateur. Maintenant, nous devons trouver la bonne nourriture pour lui »en raison de son diabète, a déclaré Nancy.

Dave a ajouté: « Il a l’air d’être en très bonne santé, mais quand vous le caressez, il n’est rien d’autre que des os. »

Le couple se demande où il était toutes ces années et comment il a survécu. Ils sont curieux de savoir si quelqu’un d’autre l’a eu et s’il s’est échappé, ou s’il avait vécu seul.

«Il est définitivement un combattant», a déclaré Dave. «Quel miracle à cette période de l’année.»

Parallèlement à ce sentiment à propos de leur chat, le couple a donné à Benny un nouveau nom, Saint Nick. «Il n’est plus Benny. Nous l’avons juste regardé et avons dit qu’il était Saint Nick, c’est notre petit miracle de Noël, surtout après 2020 », a déclaré Dave.

Le couple n’est sorti qu’une fois par semaine environ depuis le début de la pandémie de coronavirus et connaît des personnes décédées du virus. Le retour de Benny leur a donné un espoir dans l’année qui se sentait parfois désespéré.

Pour les personnes qui ont perdu la foi cette année et qui entendent l’histoire de Benny, «j’espère juste que cela les rendra heureux et j’espère que cela leur donnera une lumière au bout du tunnel», a déclaré Nancy. «J’espère qu’ils se sentent bien maintenant.»