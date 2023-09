Un chat intrépide filmé effrayant un ours géant loin de la maison de son propriétaire

Des images dramatiques ont été diffusées du moment où un chat a réussi à repousser un ours géant qui se cachait devant la maison de son propriétaire.

Dans une vidéo partagée avec Semaine d’actualités Selon la société de caméras de sécurité Ring, on peut voir un félin de trois ans du nom d’AR siffler contre un gros ours noir devant la maison de son propriétaire à Bushkill, en Pennsylvanie.

La Pennsylvania Gaming Commission estime que l’État abrite jusqu’à 20 000 ours noirs et qu’ils peuvent constituer une menace potentielle pour les propriétaires d’animaux vivant à proximité d’eux, si les précautions nécessaires ne sont pas prises. En 2020, par exemple, un chien a été tué par un ours noir alors qu’il se promenait avec son maître.

AR le chat affrontant un ours devant sa maison. Le félin de trois ans n’a montré aucune peur.

Anneau



Selon BearWise, une ressource d’information créée pour aider les gens à vivre aux côtés des ours, les chiens se sont avérés être le catalyseur de nombreuses attaques d’ours.

Entre 2010 et 2015, les chiens ont été impliqués dans plus de la moitié de tous les incidents signalés impliquant des humains et des ours noirs. Dans ces cas, 46 pour cent des chiens impliqués ont été blessés ou tués, tandis que 62 pour cent des humains ont également été blessés.

Il n’existe aucune donnée disponible sur le nombre d’incidents de ce type impliquant des chats, mais à en juger par ce clip, Kira, une résidente de Pennsylvanie, n’a pas à s’inquiéter de la capacité de son ami à quatre pattes de se débrouiller seule.

Les images époustouflantes ont été capturées par une caméra de sonnette en juillet. Dans la vidéo, on peut voir AR debout sur le porche à l’extérieur de sa propriété, sifflant après un gros ours à proximité.

Kira a déclaré à Ring qu’AR était un « chat d’extérieur » et qu’il avait probablement déjà rencontré des ours.

« Nous vivons dans les bois, donc les ours sont des visiteurs quasiment hebdomadaires », a-t-elle déclaré. Malgré tout, elle a été choquée de revoir les images de son chat tenant tête à l’ours, qui semble se recroqueviller en réponse à ses sifflements répétés.

Kira a déclaré que le clip lui faisait « rire hystériquement » et elle était heureuse d’annoncer qu’AR allait bien après la brève rencontre avec leur visiteur indésirable.

On ne sait pas exactement ce qui a attiré l’ours vers la propriété, mais la Pennsylvania Gaming Commission conseille aux propriétaires des régions du pays des ours de prendre une série de précautions.

« Les ours noirs mangent de la nourriture humaine, des déchets, de la nourriture pour oiseaux, des aliments pour animaux de compagnie, des fruits d’arbres ou de jardins et de la nourriture pour le bétail… Une fois que les ours auront trouvé des sources de nourriture facilement accessibles, que ce soit dans une ferme ou dans un lotissement, ils continueront à venir. aussi longtemps que de la nourriture sera disponible », a-t-il déclaré.

« Si vous avez des animaux domestiques, rentrez leurs gamelles à l’intérieur la nuit. »

AR a clairement rendu un immense service à son propriétaire. L’année dernière, un ours noir est entré par effraction dans une maison en Pennsylvanie et a réussi à ouvrir le réfrigérateur et à grignoter le contenu.

Lors d’un autre incident terrifiant, un homme de Pennsylvanie a été confronté à un ours alors qu’il quittait la maison familiale.

