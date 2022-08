Un chat « héros » empêche un tout-petit de tomber dans les escaliers

Partager un lien affectueux et nourrissant avec quelqu’un est l’un des sentiments les plus étonnants que les humains puissent ressentir et beaucoup d’entre eux partagent également un lien similaire avec leurs animaux de compagnie. Maintenant, prouvant cela, une vidéo virale d’un chat de compagnie sauvant un bébé de tomber dans les escaliers a pris d’assaut Internet. La vidéo en question a été capturée par une caméra CCTV qui présente un bébé errant dans une pièce aux côtés d’un chat de compagnie. Le petit munchkin essaie d’abord de toucher le chat qui est assis sur une chaise de canapé.

Le bébé commence alors à ramper loin de l’animal et vers ce qui semble être un escalier. A mi-chemin, le petit s’arrête et se retourne pour jeter un coup d’œil au chat puis se précipite en direction des escaliers. Lorsque le chat remarque que le bébé risque de tomber, l’animal court rapidement pour arrêter le bébé. Le chat repousse le bébé dans la chambre et l’éloigne de l’escalier. Postez ceci, le petit recommence à jouer.

La vidéo virale a été partagée sur la page Twitter de How Things Work. Tout en partageant le clip, l’utilisateur a écrit: “Le chat héros se précipite pour empêcher le tout-petit de tomber dans les escaliers.” Regardez la vidéo virale ici :

Le chat héros se précipite pour empêcher le tout-petit de tomber dans les escaliers 🦸🐱 pic.twitter.com/wven5sXmML – H0W_THlNGS_W0RK (@whiveresting8) 11 août 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a suscité un déluge de réponses d’internautes du monde entier. Un utilisateur, tout en louant le chat qui s’est acquitté de ses responsabilités de garde d’enfants, a déclaré: “Quand les animaux font plus que les parents”.

Quand les animaux font plus que les parents – Inversé Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore (@ valter996) 11 août 2022

Un autre utilisateur s’est inquiété des mauvaises conditions de vie dans lesquelles le bébé grandit. L’utilisateur a écrit : « Qu’est-ce qui se passe avec les conditions de vie ? ce sol est hideux. les escaliers ne sont pas le seul drapeau rouge ici.

qu’est-ce qui se passe avec les conditions de vie? ce sol est hideux. les escaliers ne sont pas le seul drapeau rouge ici. — 💀 (@succi8itch) 12 août 2022

Un internaute a apprécié la présence d’esprit du chat et a déclaré: “Il avait les yeux rivés sur l’enfant tout le temps et est passé à l’action. C’est un félin intelligent et une sacrée baby-sitter aussi !”

Il avait les yeux rivés sur l’enfant tout le temps et est passé à l’action. C’est un félin intelligent et une sacrée baby-sitter aussi ! – Randy Joyce (@TheRealRBJ) 11 août 2022

Pendant ce temps, un autre a souligné que les instincts parentaux des animaux sont meilleurs que ceux des humains. “Les animaux ont de bien meilleurs instincts parentaux que nous ne le pensons. Parfois, je crois qu’ils sont plus civilisés que nous, les humains », a écrit l’utilisateur.

Les animaux ont de bien meilleurs instincts parentaux que nous ne le pensons. Parfois, je crois qu’ils sont plus civilisés que nous, les humains. —Dilukshan Jay (@dilkjay) 11 août 2022

Un Twitterati agacé a demandé: «Bénissez le cœur de ce minou, la meilleure baby-sitter de tous les temps. Où est le parent ?

Bénis le cœur de ce minou, la meilleure baby-sitter de tous les temps. Où est le parent ? pic.twitter.com/CFqTQhw9Bv – Montrez-moi2 (@ Montrez-moi210) 11 août 2022

La vidéo virale du chat héros a récolté plus de 3,6 millions de vues et plus de 119 000 likes sur le site de micro-blogging.

