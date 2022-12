Un chat frappe la souris avec sa patte mais tout ne s’est pas passé comme prévu

Les chats et les souris sont connus pour être des ennemis mortels les uns des autres. À propos de la dynamique animale entre prédateur et proie, les souris sont terrifiées par les chats et ont tendance à s’enfuir dès qu’elles repèrent un félin à proximité. Les chats, quant à eux, sont prêts à bondir sur ces petits rongeurs dès qu’ils les aperçoivent. Cependant, après avoir regardé cette vidéo virale d’une rencontre hilarante entre un chat et une souris, vous aurez l’impression que les rôles ont été inversés cette fois.

Le clip visuel désormais viral a été publié le 30 novembre par un compte nommé beautiful new pix sur Instagram. Le clip capture un moment sérieux entre un chat errant et une souris, se regardant dangereusement. Le chat, qui semble être en mode attaque, se rapproche de la souris et frappe violemment le rongeur avec sa patte. La pauvre souris tombe au sol sous l’impact.

Lorsque les téléspectateurs sont vraisemblablement assurés que la souris a accepté sa défaite, le rongeur déconcerte tout le monde en sautant sur ses petits pieds comme un soldat blessé. Non seulement cela, il frappe même le chat sur son visage avec ses pieds, surprenant le chat. Découvrez la vidéo amusante ici.

La courte séquence virale a déclenché des réactions nerveuses de la part de la population Instagram. Alors qu’un utilisateur a plaisanté, “Ils ne font plus de chats comme avant”, un autre a noté que le duo chat et souris était “The Real TOM n Jerry”. “Quel courage”, a souligné un troisième individu.

Jusqu’à présent, le clip viral a amassé plus de 285 000 vues avec plus de 10,6 000 likes sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois qu’Internet est envoyé sur une fête du rire avec ces jolies vidéos d’animaux. Plus tôt, une autre vidéo illustrant l’amitié improbable entre un chat et une souris est également devenue extrêmement virale sur Facebook.

La jolie vidéo montrait le félin jouant avec une toute petite souris alors qu’il roulait sur l’herbe et s’engageait dans une course et une poursuite amusantes. La souris ne semblait pas avoir peur du chat pelucheux, se dressant sur le dos et se précipitant près du chat.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici