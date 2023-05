Un chat en surpoids survit en tombant du 6ème étage et en s’écrasant sur une voiture | Nouvelles du monde

Incroyablement, le chat a survécu à la chute de 90 pieds (Photo: ViralPress) Un chat en surpoids qui est tombé d’un appartement au sixième étage et s’est écrasé sur le pare-brise d’une voiture en dessous a miraculeusement survécu. Shi Fu – qui pèse 20 livres – marchait le long du balcon de son propriétaire à Bangkok, en Thaïlande, samedi, lorsqu’il a glissé et est tombé. Les caméras de vidéosurveillance ont capturé l’animal en chute libre de 90 pieds avant de heurter le pare-brise arrière d’une voiture MG garée et vide. Le propriétaire de la voiture, Apiwat Toyothaka, a déclaré que le personnel de l’immeuble l’avait appelé pour lui dire qu’un chat était tombé sur son pare-brise. Quand il est allé sur les lieux, il a découvert que le verre s’était brisé et que la propriétaire en larmes de Shi Fu était là, berçant le chat blessé dans ses bras. Elle a dit qu’elle avait oublié de fermer la porte du balcon, permettant à Shi Fu de sortir. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Le pare-brise brisé du MG Shi Fu est tombé (Photo: ViralPress) Le chat a été emmené chez le vétérinaire et a constaté qu'il avait plusieurs ecchymoses, deux griffes cassées et un nez enflé – mais incroyablement, aucune blessure potentiellement mortelle.

La propriétaire a été condamnée à une amende de 1 000 THB (environ 23 £) car les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l’immeuble dans lequel elle vit. Monruthai Klinsuk, copropriétaire de la voiture, a déclaré aux médias locaux: «Le chat a maintenant été déplacé loin de la résidence du propriétaire. Alors, s’il vous plaît, ne dites rien de négatif à son sujet. Il est difficile de s’occuper des chats et tout est arrivé par accident. « La propriétaire du chat a appris sa leçon et essaie d’aider son animal à perdre du poids. » Apiwat, qui a dit qu’il était lui-même un amoureux des chats, espère que leur assureur couvrira les frais de réparation de la voiture. La vidéosurveillance a attrapé le chat, entouré de rouge, en train de tomber (Photo : ViralPress)



Une radiographie de Shi Fu, qui a été contusionné et s'est cassé deux griffes mais n'a subi aucune blessure grave (Photo: ViralPress) En janvier un chien a réussi à survivre en tombant d'une falaise de 90 pieds dans le Dorset. Penny l'épagneul était promenée par son propriétaire le long de Old Harry Rocks lorsqu'elle est tombée du côté de la formation rocheuse. Après être tombée, Penny s'est écrasée dans la mer et a réussi à nager en toute sécurité. Un canot de sauvetage local a ensuite réussi à la rejoindre au pied de la falaise, où elle était «assez nerveuse mais se déplaçait bien et courait», selon Becky Mack de Swanage RNLI. L'équipe du canot de sauvetage a ensuite utilisé le collier et la laisse du chien pour le sécuriser.

